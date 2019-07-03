В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран 🔊 Воспроизвести © Fotolia / Fotokon



Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает



"Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса", — сказал он.



Он также назвал о заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану всего за десять минут до атаки "политическим блефом".



"Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы", — считает Зоннур. Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на новостное агентство Mehr."Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса", — сказал он.Он также назвал о заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану всего за десять минут до атаки "политическим блефом"."Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы", — считает Зоннур. Парламентарий отметил, что у Ирана внушительная военная мощь. По его мнению, советники американского лидера понимают, что нападение на исламскую республику закончится поражением.



Зоннур добавил, что все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Тегерана.



В последнее время ситуация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать экономическое давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти отказаться от поставок. Соединенные Штаты также объявили Корпус стражей исламской революции — часть Вооруженных сил Ирана — террористической организацией. В ответ на это Тегеран признал Центральное командование Вооруженных сил США террористической организацией, а саму страну — "государством — спонсором терроризма". РИА Новости Категории: в мире, общество, политика Ключевые слова: Россия, США, Израиль, Иран, оружие, ОМП — статья прочитана 113 раз Комментарии