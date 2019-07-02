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При пожаре на российском глубоководном аппарате погибли 14 моряков
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.
Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, технологии
География: Россия
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