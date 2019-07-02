К слову, Я.Косьянчич в Минске заметил, что рад решению о восстановлении Олимпийского комитета России в правах после всех допинговых скандалов.
Третьи Европейские игры состоятся в 2023 году в польском Кракове.
На церемонии закрытия Игр присутствовали президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, главы Армении и Таджикистана Армен Саркисян и Эмомали Рахмон, а также руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Победителем II Европейских игр в неофициальном общекомандном медальном зачёте стала сборная России, завоевавшая в Минске 109 наград (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые). Второе место заняла сборная Белоруссии с 69 наградами (24 - 16 - 29), третьей стала команда Украины, завоевавшая 51 медаль (16 - 17 - 18).
Представители литовской делегации увезли из Минска три медали – две золотые и одну серебряную. «Золото» в активе Симоны Крупяцкайте (велоспорт, кейрин) и Роберта Творогала (спортивная гимнастика, перекладина), «серебро» для Литвы добыли велогонщицы в командном спринте (Симона Крупецкайте и Мигле Марозайте).
Белоруссия приложила максимум усилий для организации и проведения II Европейских игр, продемонстрировав великолепный результат, достигнутый благодаря совместному труду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии закрытия II Европейских игр.
«Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но, прежде всего, мы подарили этот праздник себе - белорусам, как свидетельство наших возможностей того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе», - отметил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, в республике широко распахнули все двери «страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков». «Страны, которая не создаёт проблем и не предъявляет претензий соседям. Эти соседи у нас очень разные, и ладить с ними порой непросто», - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что на протяжении 10 дней на минских аренах царила атмосфера взаимоуважения. «Её создали все вы, жители и гости Беларуси», - сказал Лукашенко. Он поблагодарил арбитров состязаний за честную работу и непредвзятое судейство. «И, конечно, всех атлетов, которые самоотверженно отстаивали спортивную честь своей страны, вошли в историю II Европейских игр громкими рекордами и яркими победами», - отметил президент Республики Беларусь.
То, что на белорусской земле в дни вторых Европейских игр царила действительно особая атмосфера дружбы и взаимоуважения с полным на то правом могут подтвердить и многочисленные гости из Литвы, активно посещавшие старты игр и в целом белорусскую землю в последние две недели.
Так, «Обзор» рассказывал, в частности, о посещении игр большой группой жителей Клайпеды, воспользовавшихся возможностью попутно посетить и некоторые знаковые для наших соседей культурные и исторические объекты.
«Праздник спорта ощущался по всей стране. Так, в замке города Лиды (этот город мы осмотрели первым) была подготовлена фанзона для желающих ярче ощутить накал состязаний.
Спортивными событиями дышал каждый уголок Минска, информация была по всему городу на стендах и вывесках, на автобусах и в магазинах. Радовал глаз талисман II Европейских игр игривый лисёнок Лесик», - отметила Зоя Пасюта.
Корреспондентам «Обзора» в эти дни довелось пообщаться со многими жителями Литвы, успевшими посетить соседнее государство на особенно выгодных для гостей условиях, за что все единогласно выражают братьям-белорусам сердечную благодарность.
Это натолкнуло редакцию газеты «Обзор» на мысль провести блиц-фотоконкурс, посвящённый II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры». Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.
Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры».
Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.
Белоруссия приложила максимум усилий для организации и проведения II Европейских игр, продемонстрировав великолепный результат, достигнутый благодаря совместному труду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии закрытия II Европейских игр.
«Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но, прежде всего, мы подарили этот праздник себе - белорусам, как свидетельство наших возможностей того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе», - отметил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, в республике широко распахнули все двери «страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков». «Страны, которая не создаёт проблем и не предъявляет претензий соседям. Эти соседи у нас очень разные, и ладить с ними порой непросто», - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что на протяжении 10 дней на минских аренах царила атмосфера взаимоуважения. «Её создали все вы, жители и гости Беларуси», - сказал Лукашенко. Он поблагодарил арбитров состязаний за честную работу и непредвзятое судейство. «И, конечно, всех атлетов, которые самоотверженно отстаивали спортивную честь своей страны, вошли в историю II Европейских игр громкими рекордами и яркими победами», - отметил президент Республики Беларусь.
То, что на белорусской земле в дни вторых Европейских игр царила действительно особая атмосфера дружбы и взаимоуважения с полным на то правом могут подтвердить и многочисленные гости из Литвы, активно посещавшие старты игр и в целом белорусскую землю в последние две недели.
Так, «Обзор» рассказывал, в частности, о посещении игр большой группой жителей Клайпеды, воспользовавшихся возможностью попутно посетить и некоторые знаковые для наших соседей культурные и исторические объекты.
«Праздник спорта ощущался по всей стране. Так, в замке города Лиды (этот город мы осмотрели первым) была подготовлена фанзона для желающих ярче ощутить накал состязаний.
Спортивными событиями дышал каждый уголок Минска, информация была по всему городу на стендах и вывесках, на автобусах и в магазинах. Радовал глаз талисман II Европейских игр игривый лисёнок Лесик», - отметила Зоя Пасюта.
Корреспондентам «Обзора» в эти дни довелось пообщаться со многими жителями Литвы, успевшими посетить соседнее государство на особенно выгодных для гостей условиях, за что все единогласно выражают братьям-белорусам сердечную благодарность.
Это натолкнуло редакцию газеты «Обзор» на мысль провести блиц-фотоконкурс, посвящённый II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры». Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.
Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры».
Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.