Праздник дружбы и единения 🔊 Воспроизвести В воскресенье в Минске, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо», состоялась торжественная церемония закрытия вторых Европейских игр. О закрытии Игр объявил президент Европейских олимпийских комитетов (EOC) Янеш Косьянчич.



К слову, Я.Косьянчич в Минске заметил, что рад решению о восстановлении Олимпийского комитета России в правах после всех допинговых скандалов.



Третьи Европейские игры состоятся в 2023 году в польском Кракове.



На церемонии закрытия Игр присутствовали президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, главы Армении и Таджикистана Армен Саркисян и Эмомали Рахмон, а также руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.



Победителем II Европейских игр в неофициальном общекомандном медальном зачёте стала сборная России, завоевавшая в Минске 109 наград (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые). Второе место заняла сборная Белоруссии с 69 наградами (24 - 16 - 29), третьей стала команда Украины, завоевавшая 51 медаль (16 - 17 - 18). К слову, Я.Косьянчич в Минске заметил, что рад решению о восстановлении Олимпийского комитета России в правах после всех допинговых скандалов.Третьи Европейские игры состоятся в 2023 году в польском Кракове.На церемонии закрытия Игр присутствовали президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, главы Армении и Таджикистана Армен Саркисян и Эмомали Рахмон, а также руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.Победителем II Европейских игр в неофициальном общекомандном медальном зачёте стала сборная России, завоевавшая в Минске 109 наград (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые). Второе место заняла сборная Белоруссии с 69 наградами (24 - 16 - 29), третьей стала команда Украины, завоевавшая 51 медаль (16 - 17 - 18).



Белоруссия приложила максимум усилий для организации и проведения II Европейских игр, продемонстрировав великолепный результат, достигнутый благодаря совместному труду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии закрытия II Европейских игр.



«Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но, прежде всего, мы подарили этот праздник себе - белорусам, как свидетельство наших возможностей того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе», - отметил белорусский лидер.



По словам Лукашенко, в республике широко распахнули все двери «страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков». «Страны, которая не создаёт проблем и не предъявляет претензий соседям. Эти соседи у нас очень разные, и ладить с ними порой непросто», - сказал Лукашенко.



Президент Белоруссии отметил, что на протяжении 10 дней на минских аренах царила атмосфера взаимоуважения. «Её создали все вы, жители и гости Беларуси», - сказал Лукашенко. Он поблагодарил арбитров состязаний за честную работу и непредвзятое судейство. «И, конечно, всех атлетов, которые самоотверженно отстаивали спортивную честь своей страны, вошли в историю II Европейских игр громкими рекордами и яркими победами», - отметил президент Республики Беларусь.



То, что на белорусской земле в дни вторых Европейских игр царила действительно особая атмосфера дружбы и взаимоуважения с полным на то правом могут подтвердить и многочисленные гости из Литвы, активно посещавшие старты игр и в целом белорусскую землю в последние две недели.



Так, «Обзор» рассказывал, в частности, о посещении игр большой группой жителей Клайпеды, воспользовавшихся возможностью попутно посетить и некоторые знаковые для наших соседей культурные и исторические объекты.



«Праздник спорта ощущался по всей стране. Так, в замке города Лиды (этот город мы осмотрели первым) была подготовлена фанзона для желающих ярче ощутить накал состязаний.



Спортивными событиями дышал каждый уголок Минска, информация была по всему городу на стендах и вывесках, на автобусах и в магазинах. Радовал глаз талисман II Европейских игр игривый лисёнок Лесик», - отметила Зоя Пасюта.



Корреспондентам «Обзора» в эти дни довелось пообщаться со многими жителями Литвы, успевшими посетить соседнее государство на особенно выгодных для гостей условиях, за что все единогласно выражают братьям-белорусам сердечную благодарность.



Это натолкнуло редакцию газеты «Обзор» на мысль провести блиц-фотоконкурс, посвящённый II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры». Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.



Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры».



Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.



Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.



Представители литовской делегации увезли из Минска три медали – две золотые и одну серебряную. «Золото» в активе Симоны Крупяцкайте (велоспорт, кейрин) и Роберта Творогала (спортивная гимнастика, перекладина), «серебро» для Литвы добыли велогонщицы в командном спринте (Симона Крупецкайте и Мигле Марозайте).Белоруссия приложила максимум усилий для организации и проведения II Европейских игр, продемонстрировав великолепный результат, достигнутый благодаря совместному труду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии закрытия II Европейских игр.«Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но, прежде всего, мы подарили этот праздник себе - белорусам, как свидетельство наших возможностей того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе», - отметил белорусский лидер.По словам Лукашенко, в республике широко распахнули все двери «страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков». «Страны, которая не создаёт проблем и не предъявляет претензий соседям. Эти соседи у нас очень разные, и ладить с ними порой непросто», - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии отметил, что на протяжении 10 дней на минских аренах царила атмосфера взаимоуважения. «Её создали все вы, жители и гости Беларуси», - сказал Лукашенко. Он поблагодарил арбитров состязаний за честную работу и непредвзятое судейство. «И, конечно, всех атлетов, которые самоотверженно отстаивали спортивную честь своей страны, вошли в историю II Европейских игр громкими рекордами и яркими победами», - отметил президент Республики Беларусь.То, что на белорусской земле в дни вторых Европейских игр царила действительно особая атмосфера дружбы и взаимоуважения с полным на то правом могут подтвердить и многочисленные гости из Литвы, активно посещавшие старты игр и в целом белорусскую землю в последние две недели.Так, «Обзор» рассказывал, в частности, о посещении игр большой группой жителей Клайпеды, воспользовавшихся возможностью попутно посетить и некоторые знаковые для наших соседей культурные и исторические объекты.«Праздник спорта ощущался по всей стране. Так, в замке города Лиды (этот город мы осмотрели первым) была подготовлена фанзона для желающих ярче ощутить накал состязаний.Спортивными событиями дышал каждый уголок Минска, информация была по всему городу на стендах и вывесках, на автобусах и в магазинах. Радовал глаз талисман II Европейских игр игривый лисёнок Лесик», - отметила Зоя Пасюта.Корреспондентам «Обзора» в эти дни довелось пообщаться со многими жителями Литвы, успевшими посетить соседнее государство на особенно выгодных для гостей условиях, за что все единогласно выражают братьям-белорусам сердечную благодарность.Это натолкнуло редакцию газеты «Обзор» на мысль провести блиц-фотоконкурс, посвящённый II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры». Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры».Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Европейские игры — статья прочитана 121 раз Комментарии