ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом на выборах в Раду 🔊 Воспроизвести



Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник, сообщает



За постановление проголосовали 10 членов комиссии, против – один и еще пять - воздержались.



ЦИК зарегистрировал Шария в общегосударственном избирательном округе под №1 в "Партии Шария".



Постановление принято во исполнение решения Верховного Суда, который отказался признавать факт непроживания кандидата в Украине в течение последних 5 лет.



В то же время некоторые члены ЦИК возмутились таким решением и назвали его абсурдным.



Они отметили, что и сам Шарий и его жена ранее в СМИ сообщали о том, что с 2011 года проживают вне Украины из-за "политических преследований".



Ранее 24 июня ЦИК отказывала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.



Отметим, что бывший украинский журналист Анатолий Шарий ведет видеоблог и пишет статьи, в которых, как он утверждает, разоблачает украинскую власть. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник, сообщает 112 За постановление проголосовали 10 членов комиссии, против – один и еще пять - воздержались.ЦИК зарегистрировал Шария в общегосударственном избирательном округе под №1 в "Партии Шария".Постановление принято во исполнение решения Верховного Суда, который отказался признавать факт непроживания кандидата в Украине в течение последних 5 лет.В то же время некоторые члены ЦИК возмутились таким решением и назвали его абсурдным.Они отметили, что и сам Шарий и его жена ранее в СМИ сообщали о том, что с 2011 года проживают вне Украины из-за "политических преследований".Ранее 24 июня ЦИК отказывала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.Отметим, что бывший украинский журналист Анатолий Шарий ведет видеоблог и пишет статьи, в которых, как он утверждает, разоблачает украинскую власть. 112.ua Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, кандидаты, Рада, ЦИК, Шарий География: Украина — статья прочитана 139 раз Комментарии