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ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом на выборах в Раду



Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник, сообщает 112.

За постановление проголосовали 10 членов комиссии, против – один и еще пять - воздержались.

ЦИК зарегистрировал Шария в общегосударственном избирательном округе под №1 в "Партии Шария".

Постановление принято во исполнение решения Верховного Суда, который отказался признавать факт непроживания кандидата в Украине в течение последних 5 лет.

В то же время некоторые члены ЦИК возмутились таким решением и назвали его абсурдным.

Они отметили, что и сам Шарий и его жена ранее в СМИ сообщали о том, что с 2011 года проживают вне Украины из-за "политических преследований".

Ранее 24 июня ЦИК отказывала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

Отметим, что бывший украинский журналист Анатолий Шарий ведет видеоблог и пишет статьи, в которых, как он утверждает, разоблачает украинскую власть.
112.ua
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, кандидаты, Рада, ЦИК, Шарий
География: Украина
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добавлена сегодня, 2 июля, 14:51

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