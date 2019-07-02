Партия Порядок и справедливость осенью изменит название 🔊 Воспроизвести



Партия "Порядок и справедливость" изменит название осенью, её руководство не исключает возможности создания новой политической силы.



"Будет новое название. (...) В ноябре мы созываем съезд, и на нём примем решение", - заявил BNS во вторник лидер партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис.



По его словам, среди рассматриваемых вариантов есть прежнее название "Либерально-демократическая партия" или новое "Суверенный народ".



Политик сказал, что не исключает возможности слияния с какой-либо другой политической силой или создания вообще новой партии.



По словам лидера "Порядок и справедливость" , цель - "открыть страницу новой партии!.



"Мировоззрение партии уже изменилось, (...) мы становимся более открытыми, больше дискутируем, мы не такие категоричные, как в то время, когда мы пытались привязать партию к одному человеку", - сказал Р.Жемайтайтис.



Он сменил Роландаса Паксаса, давнего лидера партии, который подал в отставку после выборов в Сейм 2016 г.



В настоящее время "правители" партии ведут переговоры о создании правящей коалицией с «крестьянами», социал-трудовиками и Избирательной акцией поляков Литвы. Партия "Порядок и справедливость" изменит название осенью, её руководство не исключает возможности создания новой политической силы."Будет новое название. (...) В ноябре мы созываем съезд, и на нём примем решение", - заявил BNS во вторник лидер партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис.По его словам, среди рассматриваемых вариантов есть прежнее название "Либерально-демократическая партия" или новое "Суверенный народ".Политик сказал, что не исключает возможности слияния с какой-либо другой политической силой или создания вообще новой партии.По словам лидера "Порядок и справедливость" , цель - "открыть страницу новой партии!."Мировоззрение партии уже изменилось, (...) мы становимся более открытыми, больше дискутируем, мы не такие категоричные, как в то время, когда мы пытались привязать партию к одному человеку", - сказал Р.Жемайтайтис.Он сменил Роландаса Паксаса, давнего лидера партии, который подал в отставку после выборов в Сейм 2016 г.В настоящее время "правители" партии ведут переговоры о создании правящей коалицией с «крестьянами», социал-трудовиками и Избирательной акцией поляков Литвы. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: партия, название, Паксас, ПиС География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии