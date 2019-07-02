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Партия Порядок и справедливость осенью изменит название
Партия "Порядок и справедливость" изменит название осенью, её руководство не исключает возможности создания новой политической силы.
"Будет новое название. (...) В ноябре мы созываем съезд, и на нём примем решение", - заявил BNS во вторник лидер партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис.
По его словам, среди рассматриваемых вариантов есть прежнее название "Либерально-демократическая партия" или новое "Суверенный народ".
Политик сказал, что не исключает возможности слияния с какой-либо другой политической силой или создания вообще новой партии.
По словам лидера "Порядок и справедливость" , цель - "открыть страницу новой партии!.
"Мировоззрение партии уже изменилось, (...) мы становимся более открытыми, больше дискутируем, мы не такие категоричные, как в то время, когда мы пытались привязать партию к одному человеку", - сказал Р.Жемайтайтис.
Он сменил Роландаса Паксаса, давнего лидера партии, который подал в отставку после выборов в Сейм 2016 г.
В настоящее время "правители" партии ведут переговоры о создании правящей коалицией с «крестьянами», социал-трудовиками и Избирательной акцией поляков Литвы.
География: Литва
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