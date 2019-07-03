Всё будет не так, как всегда 🔊 Воспроизвести



В Школе искусств имени Чесловаса Саснаускаса уже полгода работает новый директор – Аликас Милько. Он стал преемником Чеславы Пимпене, бессменно руководившей школой свыше 40 лет.



С первого дня работы новый директор начал менять привычный уклад жизни школы.



«Первое, что я сделал – переехал со второго этажа на первый. Я провожу политику открытых дверей: любой когда угодно может зайти ко мне с вопросом.



У меня большой опыт руководителя: я возглавлял в нашем городе несколько школ, например, «Гяросёс вильтес» и «Жибурё», есть у меня предпочтения в приоритетных направлениях руководства. Чтобы внедрить новое, сначала мы вместе с нашим коллективом учителей (их 42, и они учат 400 детей) и родителями провели анализ сильных и слабых сторон нашей школы. С первого дня работы новый директор начал менять привычный уклад жизни школы.«Первое, что я сделал – переехал со второго этажа на первый. Я провожу политику открытых дверей: любой когда угодно может зайти ко мне с вопросом.У меня большой опыт руководителя: я возглавлял в нашем городе несколько школ, например, «Гяросёс вильтес» и «Жибурё», есть у меня предпочтения в приоритетных направлениях руководства. Чтобы внедрить новое, сначала мы вместе с нашим коллективом учителей (их 42, и они учат 400 детей) и родителями провели анализ сильных и слабых сторон нашей школы. Среди недостатков все указали на плачевное состояние материально-технической базы: почти у всех педагогов вокала отсутствовало необходимое оборудование, школьные музыкальные инструменты в большинстве не подлежали даже настройке. Теперь оборудование для вокалистов куплено, куплено и 10 японских пианол, заменивших пришедшие в негодность фортепиано.



Также обнаружилось, что нашим учителям не хватает знаний в области стратегического планирования и навыков знания информационных технологий. Теперь мы регулярно проводим семинары, лекции, укрепляем и расширяем знания, это помогает сплачивать коллектив. Кстати, вместе с пианолами я купил и 5 компьютеров, которых в школе раньше не было – мечтаю создать виртуальный класс и внедрить систему электронных дневников для учащихся, как в общеобразовательных школах», - рассказал новый директор рассказ о начатых им преобразованиях.



Девиз А.Милько: «Школа – это все мы, то есть ученики, родители и педагоги. Поэтому всегда и во всём необходимо учитывать эти 3 звена».



Новый директор с целью сплочения коллектива уже с января начал проводить поездки с учителями совершенно неожиданного свойства: ездили покататься на горных лыжах, учиться стрелять, потом на пикники и шашлыки.



«Сначала учителя негативно воспринимают мои начинания, а потом сами же радуются. А вот для родителей было очень важно наличие у нас питьевой воды и безопасность детей перед школой: теперь у нас стоит автомат с водой и ограничение скорости перед школой до 20 километров в час», - отмечает руководитель.







Необыкновенным был и состоявшийся в конце мая заключительный школьный концерт с такой рекламной заявкой: «Всё будет не так, как всегда, захватывающе, будут участвовать все». В нём на сцене действительно были все, и дети, и педагоги, выступавшие вместе с детьми, а в заключительном номере и директор пел со всем коллективом, детьми и родителями! Он стал и режиссёром этого нестандартного концерта.



«Все страшно противились, а потом вошли во вкус, и мы все вместе создали необычный вечер. Он прошёл при полном аншлаге в зале «Драугистес», а не в школьном актовом зале, как прежде. Раньше пианисты не выступали на отчётных концертах, а мы дали им всем возможность показать себя, выступали вокалисты со своими педагогами, некоторые из которых такие же скромные, как и талантливые. Надеюсь, у меня будет возможность сделать всё, что я хотел бы сделать для школы», - делится А. Милько. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: образование, в странах Балтии Ключевые слова: Школа искусств имени Чесловаса Саснаускаса, Аликас Милько География: Литва, Висагинас — статья прочитана 115 раз Комментарии