Глава Банка Литвы: Налоговая база недвижимого имущества должна быть расширена 🔊 Воспроизвести



В Литве стоит задуматься о расширении налоговой базы по недвижимости (НИ), говорит председатель правления Банка Литвы (LB). Однако, по словам Витаса Василяускаса, он сомневается, что такие решения будут приняты в нынешнем «политическом цикле».



"В прошлом году мы внесли свои предложения по расширению базы (налог на НИ - BNS). Мы не космонавты, и прекрасно понимаем, что на данном этапе политического цикла, вероятно, трудно говорить о расширении базы. Но центральный банк - марафонец, наша миссия - постоянно повторять те вещи, которые мы считаем важными (...) Мы надеемся, что в следующем политическом цикле вернёмся к этим предложениям", - заявил В.Василяускас на пресс-конференции во вторник.



По его словам, предложения по налогу на недвижимость в Литве также выдвинули Международный валютный фонд (МВФ) и Европейская комиссия (ЕК), а сам налог увеличит доходы государстваи их перераспределение. В Литве стоит задуматься о расширении налоговой базы по недвижимости (НИ), говорит председатель правления Банка Литвы (LB). Однако, по словам Витаса Василяускаса, он сомневается, что такие решения будут приняты в нынешнем «политическом цикле»."В прошлом году мы внесли свои предложения по расширению базы (налог на НИ - BNS). Мы не космонавты, и прекрасно понимаем, что на данном этапе политического цикла, вероятно, трудно говорить о расширении базы. Но центральный банк - марафонец, наша миссия - постоянно повторять те вещи, которые мы считаем важными (...) Мы надеемся, что в следующем политическом цикле вернёмся к этим предложениям", - заявил В.Василяускас на пресс-конференции во вторник.По его словам, предложения по налогу на недвижимость в Литве также выдвинули Международный валютный фонд (МВФ) и Европейская комиссия (ЕК), а сам налог увеличит доходы государстваи их перераспределение. "Налог на недвижимость в сущности нейтральный, он наименее вредный, самый простой в администрировании, поэтому является дополнительным источником доходов. Учитывая наш уровень перераспределения, я думаю, было бы неплохо сделать его классическим. Но опять же, это прерогатива исполнительной власти", - пояснил В.Василяускас.



Он не уточнил возможные изменения в налоге на недвижимость, но подчеркнул, что следует вести речь о более широкой налоговой базе.



"Я не хочу вдаваться в подробности, но более широкая база, охватывающая в принципе недвижимое имущество населения, а ставка дифференцируется в зависимости от стоимости этого имущества. Это, я бы сказал, может быть осью. Но в первую очередь надо прийти к согласию. Пока что на этом этапе будет достаточно сложно дискутировать", - отметил В.Василяускас. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: бюджет, недвижимость, налог, банк География: Литва — статья прочитана 85 раз Комментарии