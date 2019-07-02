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Глава Банка Литвы: Налоговая база недвижимого имущества должна быть расширена



В Литве стоит задуматься о расширении налоговой базы по недвижимости (НИ), говорит председатель правления Банка Литвы (LB). Однако, по словам Витаса Василяускаса, он сомневается, что такие решения будут приняты в нынешнем «политическом цикле».

"В прошлом году мы внесли свои предложения по расширению базы (налог на НИ - BNS). Мы не космонавты, и прекрасно понимаем, что на данном этапе политического цикла, вероятно, трудно говорить о расширении базы. Но центральный банк - марафонец, наша миссия - постоянно повторять те вещи, которые мы считаем важными (...) Мы надеемся, что в следующем политическом цикле вернёмся к этим предложениям", - заявил В.Василяускас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, предложения по налогу на недвижимость в Литве также выдвинули Международный валютный фонд (МВФ) и Европейская комиссия (ЕК), а сам налог увеличит доходы государстваи их перераспределение.
"Налог на недвижимость в сущности нейтральный, он наименее вредный, самый простой в администрировании, поэтому является дополнительным источником доходов. Учитывая наш уровень перераспределения, я думаю, было бы неплохо сделать его классическим. Но опять же, это прерогатива исполнительной власти", - пояснил В.Василяускас.

Он не уточнил возможные изменения в налоге на недвижимость, но подчеркнул, что следует вести речь о более широкой налоговой базе.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но более широкая база, охватывающая в принципе недвижимое имущество населения, а ставка дифференцируется в зависимости от стоимости этого имущества. Это, я бы сказал, может быть осью. Но в первую очередь надо прийти к согласию. Пока что на этом этапе будет достаточно сложно дискутировать", - отметил В.Василяускас.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: бюджет, недвижимость, налог, банк
География: Литва
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добавлена сегодня, 2 июля, 17:30

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