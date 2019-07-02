Загрузка... Екатеринбург выбран столицей летней Универсиады 2023 года 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Лисицын



Летняя Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге, такое решение принято на исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе, сообщили



Екатеринбург выбран столицей студенческих игр на безальтернативной основе.



"FISU приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней Универсиады", - сообщили в пресс-службе министерства спорта РФ.



Подача заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 была согласована в январе на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований.



Ранее Россия уже была организатором летних студенческих Игр в Казани 2013 года, а также зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Летняя Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге, такое решение принято на исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе, сообщили РИА Новости-СПОРТ в пресс-службе министерства спорта РФ.Екатеринбург выбран столицей студенческих игр на безальтернативной основе."FISU приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней Универсиады", - сообщили в пресс-службе министерства спорта РФ.Подача заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 была согласована в январе на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований.Ранее Россия уже была организатором летних студенческих Игр в Казани 2013 года, а также зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Загрузка... rsport.ria.ru Категории: в мире, спорт Ключевые слова: Екатеринбург, Универсиада-2023 — статья прочитана 114 раз Комментарии