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Екатеринбург выбран столицей летней Универсиады 2023 года
Летняя Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге, такое решение принято на исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе, сообщили РИА Новости-СПОРТ в пресс-службе министерства спорта РФ.
Екатеринбург выбран столицей студенческих игр на безальтернативной основе.
"FISU приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней Универсиады", - сообщили в пресс-службе министерства спорта РФ.
Подача заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 была согласована в январе на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований.
Ранее Россия уже была организатором летних студенческих Игр в Казани 2013 года, а также зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
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rsport.ria.ru
Ключевые слова: Екатеринбург, Универсиада-2023
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