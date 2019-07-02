В Вильнюсе установили происхождение сточных вод в реке Нерис 🔊 Воспроизвести © Photo: madeinvilnius.lt



Первичный анализ воды оказался безрезультатным, однако наводку в расследовании дала компания Grinda. Исследование воды в реке Нерис в Вильнюсе показало, что туда сбрасывался строительный мусор, сообщает



Ранее в соцсети Facebook было опубликовано видео, на котором можно увидеть, что недалеко от моста Железного волка в реку стекает коричневатая жидкость. По словам очевидцев, в этом месте стоял неприятный запах.



Пресс-секретарь Департамента охраны окружающей среды (AAD) Вильнюса Иева Крикштопайтите тогда завила, что специалисты взяли пробы воды. Первичный анализ воды оказался безрезультатным, однако наводку в расследовании дала компания Grinda. Исследование воды в реке Нерис в Вильнюсе показало, что туда сбрасывался строительный мусор, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на LRT.Ранее в соцсети Facebook было опубликовано видео, на котором можно увидеть, что недалеко от моста Железного волка в реку стекает коричневатая жидкость. По словам очевидцев, в этом месте стоял неприятный запах.Пресс-секретарь Департамента охраны окружающей среды (AAD) Вильнюса Иева Крикштопайтите тогда завила, что специалисты взяли пробы воды. Сообщается, что результаты первичных проб не показали каких-либо отклонений от нормы. Однако после расследования было установлено, что сети поверхностных стоков компании Grinda со строительной площадки компании ST PRIEŽIŪRA без согласия спускала скопившиеся на строительной площадке грунтовые воды.



"В сбрасываемой воде содержались примеси песка и глины, которые загрязняли воду реки Нерис взвешенными частицами", — цитирует LRT отчет AAD.



Сообщается, что менеджер по эксплуатации ST PRIEŽIŪRA привлечен к административной ответственности. Пока что он обязан выплатить штраф в размере 70 евро.



Он также обязан остановить сброс воды в канализационные сети.



Отмечается, что о предполагаемом источнике загрязнения сообщили представители Grinda. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: ЧП, загрязнение, река География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 130 раз Комментарии