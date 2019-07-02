Экономика Литвы: цифры и факты дополнено 🔊 Воспроизвести



Одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, британская Aberdeen Standard Investments, покупает солнечные электростанции в Польше, которыми управляют принадлежащая литовскому бизнесмену Кястутису Мартинкенасу Modus Group и энергетическая группа E Energy совместно с компанией по управлению инвестициями Sun Investment Group (SIG).



Modus Group объявила, что 49 парков общей мощностью 45,4 мегаватт (МВт) будут проданы управляемому Aberdeen Standard Investments инфраструктурному фонду SL Capital Infrastructure II. В то же время портал vz.lt сообщает, что E energija и SIG продают британцам парки общей мощности 42 МВт.



"Мы являемся одним из крупнейших разработчиков солнечных электростанций в Польше. В прошлом году такие проекты в соседней стране мы инвестировали более 45 млн евро", - указал член совета директоров Modus Group Руслан Склепович. Одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, британская Aberdeen Standard Investments, покупает солнечные электростанции в Польше, которыми управляют принадлежащая литовскому бизнесмену Кястутису Мартинкенасу Modus Group и энергетическая группа E Energy совместно с компанией по управлению инвестициями Sun Investment Group (SIG).Modus Group объявила, что 49 парков общей мощностью 45,4 мегаватт (МВт) будут проданы управляемому Aberdeen Standard Investments инфраструктурному фонду SL Capital Infrastructure II. В то же время портал vz.lt сообщает, что E energija и SIG продают британцам парки общей мощности 42 МВт."Мы являемся одним из крупнейших разработчиков солнечных электростанций в Польше. В прошлом году такие проекты в соседней стране мы инвестировали более 45 млн евро", - указал член совета директоров Modus Group Руслан Склепович. По его словам, Modus Group и Aberdeen Standard Investments также договорились о продолжении сотрудничества в будущем, благодаря которому фонд сможет приобретать разработанные группой солнечные проекты как в Польше, так и в других европейских странах.



Руководитель E energija Гядиминас Улоза порталу vz.lt сказал, что продажа парков Aberdeen Standard Investments является крупнейшей сделкой ​​компании, стоимость которой составляет более 30 млн евро, но менее 50 млн евро. По словам Г.Улозы, часть средств от сделки будет инвестирована в строительство крупного ветропарка в Литве.



По словам Доминико Хелмсли, главы экономической инфраструктуры Aberdeen Standard Investments, приобретение и управление этими проектами является частью стратегии компании в Европе.



"Это первая инвестиция такого рода в Польше. Мы рады внести свой вклад в рост сектора возобновляемых источников энергии в этой стране, особенно в сегменте солнечной энергетики, где нормативно-правовая среда является благоприятной. Успешно заключив сделку с Modus Group, мы надеемся продолжить расширять наше сотрудничество в будущем", - отметил Хелмсли в сообщении Modus Group.



Aberdeen Standard Investments - одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, управляющая активами стоимостью более 560 млрд евро.



* * *



Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai) создали предприятие по управлению инфраструктурой, на которую постепенно возляжет деятельность Дирекции железнодорожной инфраструктуры.



Как говорится в сообщении железнодорожной компании, в понедельник в Центре регистров было зарегистрировано предприятие Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, которое возглавил глава дирекции Каролис Санковскис, заместитель генерального директора Lietuvos geležinkeliai,



"Концентрация деятельности в одном предприятии обеспечит независимость управляющего железнодорожной инфраструктурой, финансовую прозрачность и беспристрастность принимаемых решений", - сказал К.Санковскис.



Разделить деятельность Литовских железных дорог обязывает 4-й Железнодорожный пакет Европейского союза (ЕС). Компания уже передала свой бизнес по перевозке грузов и пассажиров отдельным предприятиям.



По завершении реорганизация всей группы, 100% акций всех трёх компаний будет распоряжаться АО Lietuvos geležinkeliai.



* * *



Литовские и польские компании по передаче электроэнергии Litgrid и PSE ликвидируют совместно контролируемую компанию LitPol Link, которая проложила первое польско-литовское звено электроэнергии.



Решение о ликвидации LitPol Link было принято 20 июня, сообщила Litgrid через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq. Litgrid и PSE владели по 50% акций основанного в 2008 г. предприятия.



Строительство LitPol Link было завершено в 2015 г., и в сентябре 2016 г. Litgrid и PSE решили остановить LitPol Link до тех пор, пока не станут ясны дальнейшие планы проекта синхронизации.



"Оценив опыт, приобретённый при строительстве соединения и правовое регулирование LitPol Link, Litgrid и PSE решили, что их прямое сотрудничество будет более экономично, в т.ч. и в плане времени, а сам процесс - более прозрачным", - говорится в заявлении Litgrid.



В настоящее время PSE и Litgrid готовятся к реализации проекта Harmony Link между Литвой и Польшей, который важен для синхронизации сетей с материковой Европой. Предполагается, что Harmony Link будет построен в 2021–2025 годах, кабель и его инфраструктура потребует крупнейших инвестиций в проекте - около 850 млн евро (Польша по-прежнему считает свою долю).



Синхронизироваться с континентальной Европой и отключиться от постсоветской системы IPS/UPS (так называемого кольца BRELL) Литва, Латвия и Эстония планируют к 2025 году. Весь проект синхронизации будет стоить около 1,5 млрд евро.



* * *



Один из крупнейших в Литве коммерческий банк SEB в первом квартале 2020 года планирует внедрить новую платформу информационных технологий (ИТ), посредством которой осуществляется управление большинством предоставляемых банков услуг и процессов бизнеса. Банки группы SEB в Латвии и Эстонии уже получили единую платформу ИТ, после ее внедрения в Литве будет завершено приведение в соответствие платформы во всех трех Балтийских странах.



Представители банка SEB указали BNS, что внедрение новой платформы ИТ в Литве обойдется примерно в 40 млн евро, после ее внедрения сократятся затраты банка на поддержание платформы, так как она будет одинаковой во всех трех странах. Поскольку платформу ИТ развивает сам банк, сократятся также расходы на внешних партнеров.



"Одинаковая, внедряемая самой группой SEB платформа ИТ во всех странах Балтии поможет нам предложить клиентам больше современных цифровых решений и быстрее представить на рынок новые услуги, а также их развивать. Поэтому мы сможем обеспечить конкурентные предложения своим клиентам и будем еще лучше оправдывать ожидания своих клиентов", – сказал для пресс-релиза заместитель президента банка SEB, директор Службы помощи бизнесу и по финансам Айварас Чичялис.



"Унифицировав таким образом деятельность, мы сможем действовать эффективнее и сократить затраты на ИТ и создание новых услуг", – добавил он.



Группа банка SEB в первом квартале этого года получила 27,2 млн евро чистой прибыли до аудита – на 13,3% больше, чем в январе-марте прошлого года. Активы группы банка в конце марта составили 7,9 млрд евро (на 11,3% больше, чем год назад).



* * *



Дочернее предприятие эстонского государственного энергетического концерна Eesti energia в Литве Enefit намерено инвестировать в проект модернизации освещения улиц города Таураге 842 тыс. евро. Компания до конца года обновит около 3,5 тыс. уличных фонарей – их планируется заменить более современными решениями с LED-освещением.



Это будет один из крупнейших модернизации освещения улиц в Литве, который реализуется через механизм финансирования решений в области экономии энергии ESCO, говорится в сообщении Enefit.



"Самоуправлению Таураге не придется выделить дополнительные инвестиции – этот проект будет финансироваться за счет сэкономленных средств за электричество. Кроме того, Enefit, как исполнитель проекта не только оборудует новое освещение улиц, но и будет заниматься его дальнейшим обслуживанием, до истечения договора с самоуправлением", – сказал для пресс-релиза гендиректор Enefit Витянис Коризна.



Срок действия договора между самоуправлением Таураге и Enefit – 10 лет. Подсчитано, что после замены фонарей на улицах LED-освещением счета самоуправления Таураге за электроэнергию на освещение улиц уменьшатся примерно на 85 тыс. евро в год.



Проект модернизации уличного освещения такого типа Enefit также планирует реализовать в Калварийском самоуправлении. Проекты модернизации уличного освещения посредством механизма ESCO уже проведены в жизнь в Купишкисе, Лаздияй, Пренай и еще нескольких самоуправлениях Литвы.



В начале 2019 года у Enefit было около 1,4 тыс. клиентов, предприятие снабжало электроэнергией более 7,5 тыс. объектов во всей стране. За последний год компания в общей сложности продала конечным потребителям 801 гигаватт электроэнергии, 47% всего проданного электричества было получено из обновляющихся энергоисточников.



* * *



Компания чартерных авиарейсов бизнес-класса KlasJet литовской авиационной группы Avia Solutions Group купила шестой самолет, сообщила Avia Solutions Group.



Директор по корпоративным делам Avia Solutions Group Гедрюс Карсокас подтвердил BNS, что самолет Boeing 737-500 был приобретен, а не арендован. Ни сумма сделки, ни продавец самолета не раскрываются.



По словам Г. Карсокаса, самолет подержанный и в этом году был полностью реконструирован.



Помимо нового Boeing 737-500, у предприятия есть еще три таких же самолетов и два самолета Bombardier.



Компания KlasJet в ближайшее время намерена представить еще один Boeing 737-500 с универсальным салоном бизнес-класса.



KlasJet начала деятельность летом 2014 года. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии