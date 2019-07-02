Литва предлагает логистические услуги индустриальному парку Великий камень 🔊 Воспроизвести



Литва, стремясь к активному участию в логистической цепочке между Европой и Азией, готова предоставить транспортно-логистические услуги белорусско-китайскому индустриальному парку "Большой камень" в Минском уезде, утверждает Министерство транспорта и коммуникаций страны.



Об этом министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис будет говорить на белорусском форуме регионального сотрудничества "Индустриальный парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". В рамках форума также состоится двусторонняя встреча с министром транспорта Беларуси Алексеем Авраменко.



"Надёжная и эффективная грузовая логистика от литовской и белорусской границы до Клайпедского морского порта с учётом растущих потребностей Индустриального парка "Великий камень", является одним из приоритетных направлений сотрудничества с Беларусью", - сказал Р.Масюлис в сообщении. Литва, стремясь к активному участию в логистической цепочке между Европой и Азией, готова предоставить транспортно-логистические услуги белорусско-китайскому индустриальному парку "Большой камень" в Минском уезде, утверждает Министерство транспорта и коммуникаций страны.Об этом министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис будет говорить на белорусском форуме регионального сотрудничества "Индустриальный парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". В рамках форума также состоится двусторонняя встреча с министром транспорта Беларуси Алексеем Авраменко."Надёжная и эффективная грузовая логистика от литовской и белорусской границы до Клайпедского морского порта с учётом растущих потребностей Индустриального парка "Великий камень", является одним из приоритетных направлений сотрудничества с Беларусью", - сказал Р.Масюлис в сообщении. При перевозке китайских грузов в Европу Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) предлагает воспользоваться преимуществом Литвы: синергией двух железнодорожных сетей - 1435 мм и 1520 мм, соединяющими терминалы на различных железнодорожных линиях в Шештокай и Каунасе, а также интермодальные терминалы Вильнюса и Каунаса.



"Мы видим открывающиеся возможности для Клайпедского порта, для Литовских железных дорог и интермодальных терминалов в Вильнюсе и Каунасе, для центров автомобильного транспорта и логистики - мы должны максимально воспользоваться ими. В этом контексте мы видим возможность более эффективно использовать линию Rail Baltica", - сказал Р.Масюлис.



В январе-мае этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, грузоперевозки между Литвой и Беларусью увеличились на 4%, на 13% - поездом "Викинг".



В этом году рост транзита китайских грузов был особенно большим - с 7 поездов в январе-мае 2018-го до 56 поездов за такой же период этого года. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Белоруссия, Китай, транзит, жд География: Литва — статья прочитана 57 раз Комментарии