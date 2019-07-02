В Литве гидрологическая засуха объявлена ​​в национальном масштабе дополнено 🔊 Воспроизвести



Гидрометеорологическая служба Литвы объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, сообщило Министерство окружающей среды во вторник.



Критериями такой засухи являются сделанные в понедельник расчёты, сравнивающие фактический и самый низкий средний многолетний уровень воды.



Установлено, что уровень воды в 28 из 48 станций измерения уровня воды был ниже или равен самому низкому среднему многолетнему уровню теплой воды.



Гидрологическая засуха на национальном уровне объявляется, когда уровень бывает ниже на половине станций.



От засухи и жары больше всего пострадали река Шешувис близ Скиргайлай, канал Санжилес у Бярнатоняй, Нямунас близ Панямуне и Нярис у Йонавы. Уровни воды на измерительных станциях там были на 20-30 см ниже среднего. Гидрометеорологическая служба Литвы объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, сообщило Министерство окружающей среды во вторник.Критериями такой засухи являются сделанные в понедельник расчёты, сравнивающие фактический и самый низкий средний многолетний уровень воды.Установлено, что уровень воды в 28 из 48 станций измерения уровня воды был ниже или равен самому низкому среднему многолетнему уровню теплой воды.Гидрологическая засуха на национальном уровне объявляется, когда уровень бывает ниже на половине станций.От засухи и жары больше всего пострадали река Шешувис близ Скиргайлай, канал Санжилес у Бярнатоняй, Нямунас близ Панямуне и Нярис у Йонавы. Уровни воды на измерительных станциях там были на 20-30 см ниже среднего. По прогнозам Гидрометеорологической службы в ближайшем будущем ожидается более прохладная с небольшими дождями погода.



В пятницу и субботу ожидаются более продолжительные и обильные осадки, но пока реки и озера это сильно не коснётся, уровень воды изменится незначительно.



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Правительство Литвы собирается объявить экстремальную ситуацию в государственном масштабе из-за последствий засухи для сельского хозяйства. Решение должно быть принято в среду на заседании кабмина, подтвердил BNS министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис.



Такое предложение 25 июня внесла правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям.



Как сообщает Минсельхоз, экстремальная ситуация во всей стране объявляется, если границы ее последствий превышают территории трех самоуправлений. Экстремальная ситуация уже объявлена в 4-х самоуправлениях: Варенском, Пренайском, Тракайском и Рокишкискском, однако границы распространения ее последствий охватывают большую часть самоуправлений Литвы.



Согласно сообщению Минсельхоза, стихийная засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, то урожай яровых предположительно будет меньше примерно на 40%, пшеницы, ржи – примерно на 54%, рапса – примерно на 66%, гречихи – на 52%. Кроме того, сокращение кормовой базы чревато негативными последствиями для молочного сектора, фермеры будут вынуждены продавать дойных коров, сократится поголовье, объемы закупок молока.



Когда выяснится масштаб убытков, кабмин впоследствии может принять решение их компенсировать или просить Еврокомиссию частично их покрыть. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: урожай, дожди, фермеры, засуха, удои География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии