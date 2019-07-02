Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 14 человек 🔊 Воспроизвести пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области



Без вести пропавшими остаются 13 человек, 191 пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщает



Количество погибших от паводков в Иркутской области возросло до 14 человек, 191 пострадавшему потребовалась госпитализация, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.



«В результате наводнения, по уточненным данным, погибли 14 человек, 191 человек, в том числе 38 детей, госпитализированы», - сообщил собеседник агентства.



Судьба 13 человек, в том числе одного ребенка, остается неизвестной. Уточняется, что из зон риска эвакуированы около 2.6 тысячи человек, включая 600 детей.



Ранее во вторник сообщалось, что спасатели освободили от воды более 450 домов в шести районах области. В зоне подтопления остаются 42 населенных пункта, 4130 жилых дома, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей. Без вести пропавшими остаются 13 человек, 191 пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщает АиФ Количество погибших от паводков в Иркутской области возросло до 14 человек, 191 пострадавшему потребовалась госпитализация, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.«В результате наводнения, по уточненным данным, погибли 14 человек, 191 человек, в том числе 38 детей, госпитализированы», - сообщил собеседник агентства.Судьба 13 человек, в том числе одного ребенка, остается неизвестной. Уточняется, что из зон риска эвакуированы около 2.6 тысячи человек, включая 600 детей.Ранее во вторник сообщалось, что спасатели освободили от воды более 450 домов в шести районах области. В зоне подтопления остаются 42 населенных пункта, 4130 жилых дома, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей. aif.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: Иркутск, наводнение, погибшие География: Россия — статья прочитана 130 раз Комментарии