Загрузка... В Вильнюсе и Каунасе - экскурсии по местам съёмок сериала Чернобыль 🔊 Воспроизвести



В Каунасе планируется организовать экскурсии по местам, где снимался популярный сериал "Чернобыль". Вильнюс ранее тоже заявлял о таких планах.



Как сообщает Каунасский информационный туристический центр, в начале июля по городу организуется экскурсия "Чернобыль. Каунас", в ходе которой можно будет не только посетить места съёмок сериала, но и услышать ранее неслыханные истории из-за кулис.



Во время экскурсии можно увидеть открытые места города, где проходили съёмки, и закрытые места: 8-й корпус КТУ, где снималась 6-я московская больница, увидеть кадры со страданиями привезённых сюда пожарных Припяти, здесь была создана и снята квартира главного героя Валерия Легасова во впечатляющем доме стиля арт-деко, а также другие, обычно закрытые помещения. В Каунасе планируется организовать экскурсии по местам, где снимался популярный сериал "Чернобыль". Вильнюс ранее тоже заявлял о таких планах.Как сообщает Каунасский информационный туристический центр, в начале июля по городу организуется экскурсия "Чернобыль. Каунас", в ходе которой можно будет не только посетить места съёмок сериала, но и услышать ранее неслыханные истории из-за кулис.Во время экскурсии можно увидеть открытые места города, где проходили съёмки, и закрытые места: 8-й корпус КТУ, где снималась 6-я московская больница, увидеть кадры со страданиями привезённых сюда пожарных Припяти, здесь была создана и снята квартира главного героя Валерия Легасова во впечатляющем доме стиля арт-деко, а также другие, обычно закрытые помещения. Вильнюсский информационный туристический центр также объявил о планах организации таких туров. Go Vilnius совместно с Вильнюсским кинобюро (Vilniaus kino biuras) объявили, что обещают представить свой проект представителям туристических агентств, чтобы те могли создавать экскурсии, познавательные туры на базе "Чернобыля".



В Вильнюсе съёмки проходили в микрорайонах Фабийонишкес, Юстинишкес, в Музее оккупации и борьбы за свободу, во Дворце культуры Министерства внутренних дел, архитектурном факультете Вильнюсского технического университета, в бывшем правительственном гостевом доме и других местах.



Минисериал "Чернобыль" из пяти серий в кинокомпании HBO был создан режиссёром Йоханом Ренком по сценарию Крейга Мазина. В "Чернобыле" играли такие звёзды, как Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.



Сериал вышел в этом году и стал самым популярным сериалом в IMDb, ведущей мировой базе данных о кино.



Большинство сцен с реакторами были сняты на закрытой Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) в Литве, имеющей реакторы того же типа, что и Чернобыльская электростанция.



26 апреля 1986 года четвёртый реактор Чернобыльской атомной электростанции взорвался во время проверки безопасности, и облака радиоактивного загрязнения распространилось до Швеции и Греции.



Ядерное топливо горело в течение десяти дней, а рассеянные радиоактивные частицы загрязнили до трёх четвертей территории Европы. В необитаемые были прекращены многие территории Беларуси и Украины. Загрузка... BNS Категории: культура, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: кино, съемки, Чернобыль, экскурсии География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии