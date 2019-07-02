Железнодорожники будут искать неисправности и с российской Glonass СМИ

Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) покупают самоходный диагностический автомобиль, в технической спецификации которого указано, что он должен быть совместим с российской спутниковой навигационной системой Glonass, сообщает портал delfi.lt.
В то время как эксперты предупреждают о потенциальной угрозе национальной безопасности, компания объясняет, что выбор сделан в целях быстрого и точного определения местоположения неисправности, для чего требуется технология, позволяющая приёмникам получать и вычислять местоположение из двух спутниковых сетей - как GPS, так и Glonass.
Марюс Лауринавичюс, главный аналитик Вильнюсского института политического анализа (VPAI), предупреждает, что любая российская технология, если она используется для сбора данных, может угрожать национальной безопасности.
Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас сообщил, что 17 июля он планирует провести слушания, на которых будет обсуждаться и данная ситуация, и разбор, существует ли вообще план освобождения от технологической зависимости от России в транспортном секторе.
BNS напоминает, что система Glonass уже попадала в поле зрения литовских политиков. КНБО, который расследовал возможное незаконное воздействие на решения государственных учреждений в 2017 г., обратил внимание на тот факт, что при модернизации системы безопасности на локомотивах Lietuvos gelezinkeliai была установлена использующая Glonass система безопасности "КЛУБ-У" производства Ижевского радиозавода, принадлежащего российскому военно-промышленному комплексу.
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Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai) создали предприятие по управлению инфраструктурой, на которую постепенно возляжет деятельность Дирекции железнодорожной инфраструктуры.
Как говорится в сообщении железнодорожной компании, в понедельник в Центре регистров было зарегистрировано предприятие Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, которое возглавил глава дирекции Каролис Санковскис, заместитель генерального директора Lietuvos geležinkeliai,
"Концентрация деятельности в одном предприятии обеспечит независимость управляющего железнодорожной инфраструктурой, финансовую прозрачность и беспристрастность принимаемых решений", - сказал К.Санковскис.
Разделить деятельность Литовских железных дорог обязывает 4-й Железнодорожный пакет Европейского союза (ЕС). Компания уже передала свой бизнес по перевозке грузов и пассажиров отдельным предприятиям.
По завершении реорганизация всей группы, 100% акций всех трёх компаний будет распоряжаться АО Lietuvos geležinkeliai.
BNS напоминает, что система Glonass уже попадала в поле зрения литовских политиков. КНБО, который расследовал возможное незаконное воздействие на решения государственных учреждений в 2017 г., обратил внимание на тот факт, что при модернизации системы безопасности на локомотивах Lietuvos gelezinkeliai была установлена использующая Glonass система безопасности "КЛУБ-У" производства Ижевского радиозавода, принадлежащего российскому военно-промышленному комплексу.
* * *
Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai) создали предприятие по управлению инфраструктурой, на которую постепенно возляжет деятельность Дирекции железнодорожной инфраструктуры.
Как говорится в сообщении железнодорожной компании, в понедельник в Центре регистров было зарегистрировано предприятие Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, которое возглавил глава дирекции Каролис Санковскис, заместитель генерального директора Lietuvos geležinkeliai,
"Концентрация деятельности в одном предприятии обеспечит независимость управляющего железнодорожной инфраструктурой, финансовую прозрачность и беспристрастность принимаемых решений", - сказал К.Санковскис.
Разделить деятельность Литовских железных дорог обязывает 4-й Железнодорожный пакет Европейского союза (ЕС). Компания уже передала свой бизнес по перевозке грузов и пассажиров отдельным предприятиям.
По завершении реорганизация всей группы, 100% акций всех трёх компаний будет распоряжаться АО Lietuvos geležinkeliai.