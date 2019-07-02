Железнодорожники будут искать неисправности и с российской Glonass СМИ 🔊 Воспроизвести



Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) покупают самоходный диагностический автомобиль, в технической спецификации которого указано, что он должен быть совместим с российской спутниковой навигационной системой Glonass, сообщает портал delfi.lt.



В то время как эксперты предупреждают о потенциальной угрозе национальной безопасности, компания объясняет, что выбор сделан в целях быстрого и точного определения местоположения неисправности, для чего требуется технология, позволяющая приёмникам получать и вычислять местоположение из двух спутниковых сетей - как GPS, так и Glonass.



Марюс Лауринавичюс, главный аналитик Вильнюсского института политического анализа (VPAI), предупреждает, что любая российская технология, если она используется для сбора данных, может угрожать национальной безопасности. Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) покупают самоходный диагностический автомобиль, в технической спецификации которого указано, что он должен быть совместим с российской спутниковой навигационной системой Glonass, сообщает портал delfi.lt.В то время как эксперты предупреждают о потенциальной угрозе национальной безопасности, компания объясняет, что выбор сделан в целях быстрого и точного определения местоположения неисправности, для чего требуется технология, позволяющая приёмникам получать и вычислять местоположение из двух спутниковых сетей - как GPS, так и Glonass.Марюс Лауринавичюс, главный аналитик Вильнюсского института политического анализа (VPAI), предупреждает, что любая российская технология, если она используется для сбора данных, может угрожать национальной безопасности. Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас сообщил, что 17 июля он планирует провести слушания, на которых будет обсуждаться и данная ситуация, и разбор, существует ли вообще план освобождения от технологической зависимости от России в транспортном секторе.



BNS напоминает, что система Glonass уже попадала в поле зрения литовских политиков. КНБО, который расследовал возможное незаконное воздействие на решения государственных учреждений в 2017 г., обратил внимание на тот факт, что при модернизации системы безопасности на локомотивах Lietuvos gelezinkeliai была установлена использующая Glonass система безопасности "КЛУБ-У" производства Ижевского радиозавода, принадлежащего российскому военно-промышленному комплексу.



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Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai) создали предприятие по управлению инфраструктурой, на которую постепенно возляжет деятельность Дирекции железнодорожной инфраструктуры.



Как говорится в сообщении железнодорожной компании, в понедельник в Центре регистров было зарегистрировано предприятие Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, которое возглавил глава дирекции Каролис Санковскис, заместитель генерального директора Lietuvos geležinkeliai,



"Концентрация деятельности в одном предприятии обеспечит независимость управляющего железнодорожной инфраструктурой, финансовую прозрачность и беспристрастность принимаемых решений", - сказал К.Санковскис.



Разделить деятельность Литовских железных дорог обязывает 4-й Железнодорожный пакет Европейского союза (ЕС). Компания уже передала свой бизнес по перевозке грузов и пассажиров отдельным предприятиям.



По завершении реорганизация всей группы, 100% акций всех трёх компаний будет распоряжаться АО Lietuvos geležinkeliai. BNS Категории: экономика, политика, технологии Ключевые слова: Lietuvos gelezinkeliai, закупки, оборудование, нацбезопасность, Glonass География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии