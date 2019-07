Загрузка... С рекордными зарплатами: Панарин и Бобровский подписали контракты с новыми клубами НХЛ 🔊 Воспроизвести Артемий Панарин и Сергей Бобровский © Matt Cohen;Adam Lacy/Icon Sportswire/globallookpress.com



Хоккеист Артемий Панарин подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет, по которому он получит $81,5 млн. Он стал самым дорогим российским игроком НХЛ по среднегодовой зарплате и вторым во всей лиге. Одновременно с ним вратарь Сергей Бобровский ушёл из «Коламбуса». Он перебрался во «Флориду», в которой будет вторым среди самых оплачиваемых голкиперов Северной Америки, сообщает



Переговоры по новым контрактам нападающего Артемия Панарина и вратаря Сергея Бобровского подошли к концу. С разницей в одну минуту было официально объявлено, что они нашли для себя новые клубы в НХЛ. Панарин вошёл в состав «Нью-Йорк Рейнджерс», а Бобровский теперь будет основным голкипером во «Флорида Пантерз». Хоккеист Артемий Панарин подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет, по которому он получит $81,5 млн. Он стал самым дорогим российским игроком НХЛ по среднегодовой зарплате и вторым во всей лиге. Одновременно с ним вратарь Сергей Бобровский ушёл из «Коламбуса». Он перебрался во «Флориду», в которой будет вторым среди самых оплачиваемых голкиперов Северной Америки, сообщает RT Переговоры по новым контрактам нападающего Артемия Панарина и вратаря Сергея Бобровского подошли к концу. С разницей в одну минуту было официально объявлено, что они нашли для себя новые клубы в НХЛ. Панарин вошёл в состав «Нью-Йорк Рейнджерс», а Бобровский теперь будет основным голкипером во «Флорида Пантерз».



OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL — New York Rangers (@NYRangers) 1 July 2019







Интересно, что Панарин даже в некотором смысле потерял в деньгах, оказавшись в «Рейнджерс». По сообщениям СМИ, другой клуб из самого большого города США, «Нью-Йорк Айлендерз», предлагал ему повторить зарплату Макдэвида в $12,5 млн. Однако россиянин ответил отказом.



После ухода из СКА в 2015 году Панарин провёл два сезона в «Чикаго Блэкхоукс», а затем ещё два в «Коламбус Блю Джекетс», где играл вместе с Бобровским. За это время он смог завоевать статус одной из главных суперзвёзд НХЛ. По количеству набранных за четыре года очков в регулярном чемпионате россиянин уступает только семи хоккеистам. Ни один из сезонов Панарин не завершал меньше чем с 74 баллами в 82 матчах. Среди игроков, не прошедших процедуру драфта, набирать больше 70 очков в первые четыре года удавалось ещё только Уэйну Гретцки и Петеру Штястны.



На Панарина, не желавшего оставаться в «Коламбусе», претендовали ряд других клубов. Ходили разговоры о том, что приоритетным направлением для него является либо Флорида, либо Нью-Йорк. Также не исключался вариант с возвращением в Чикаго. В первую очередь Панарина волновали состав его будущего клуба, наличие в нём российских игроков и удобное расположение.



Всем этим критериям смог удовлетворить клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», за который также играют вратарь Александр Георгиев и нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников. Теоретически Панарин даже мог бы сыграть с ними в одной тройке, так как все они занимают разные позиции в атаке.



Недостатком «Рейнджерс» является то, что последние два сезона они не выходили в плей-офф, в отличие от того же «Коламбуса». Однако до этого команда из Нью-Йорка была завсегдатаем Кубка Стэнли и даже играла в финале против «Лос-Анджелес Кингз» в 2014 году. Панарину очень нужен клуб, который способен продвигаться далеко в плей-офф, так как именно такого опыта у российского нападающего пока нет.



Двукратный обладатель «Везина Трофи» Бобровский тоже подписал соглашение на семь лет — с командой из Флориды. Первые пять лет будет действовать пункт о запрете на перемещение в другой клуб. Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Таллон заявил, что с Бобровским болельщики смогут каждый день ждать побед своих любимцев.



«Сергей — первоклассный голкипер стартового состава. Он всё время подтверждает, что является одним из лучших в НХЛ. Приход такого вратаря мирового уровня с его навыками и опытом позволит не беспокоиться о пропущенных шайбах и придаст уверенности, что каждый матч будет заканчиваться победой. Ждём с нетерпением, что теперь начнётся новая эра в истории «Пантерз» и всего хоккея на юге Флориды», — сказал Таллон.



CONFIRMED: @SergeiBobrovsky will wear 7⃣2⃣ for the #FlaPanthers. pic.twitter.com/FUdW6buvPN — Florida Panthers (@FlaPanthers) 1 July 2019







Первой командой Бобровского в НХЛ была «Филадельфия Флайерз», к которой он присоединился в 2010 году на правах свободного агента без участия в драфте. Спустя два сезона уроженец Новокузнецка стал игроком «Коламбус Блю Джекетс» и именно в этой команде сделал себе имя. В то время клуб из Огайо был постоянным аутсайдером регулярного чемпионата, но благодаря Бобровскому он смог четыре раза за семь лет пробиться в плей-офф, а в последнем розыгрыше Кубка Стэнли даже пройти во второй раунд.



Последние несколько лет Бобровский лидировал в НХЛ по проценту отражённых бросков и пропущенных шайб. В прошлом сезоне он одержал 37 побед и возглавил НХЛ по количеству сыгранных на ноль матчей — никому не удалось повторить его девять «сухарей».



Каждый год Бобровский будет зарабатывать во «Флориде» $10 млн. Теперь он является самым дорогим европейским вратарём в лиге и вторым во всей НХЛ после Кэри Прайса из «Монреаль Канадиенс», который получает на $500 тыс. больше. В «Коламбусе» голкипер мог рассчитывать на $7,42 млн. Увеличение зарплаты почти на треть позволило ему обогнать Хенрика Лундквиста из «Нью-Йорк Рейнджерс».



В команде Бобровский сразу же завоевал авторитет. Он выбрал для себя 72-й игровой номер, который уже был занят нападающим Фрэнком Ватрано. Однако тот через несколько минут после прихода россиянина согласился уступить ему номер. Правда, в обмен на новые часы и бесплатные ужины.



