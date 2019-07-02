В Крыму развернули ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», способные уничтожить корабли противника в Чёрном море 🔊 Воспроизвести



Военнослужащие Черноморского флота отработали развёртывание береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Колонна техники проследовала маршем из части базирования в позиционный район у побережья Севастополя — сообщает



В это время недалеко от крымского побережья и в Херсонской области, которая граничит с Крымом, учения проводят 19 стран НАТО совместно с Украиной. По легенде этих учений «условный противник» пытается заблокировать устье Дуная. Нетрудно догадаться, кого западные стратеги считают в Чёрном море своим противником. Руководят учениями «Морской бриз» американские офицеры. Военнослужащие Черноморского флота отработали развёртывание береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Колонна техники проследовала маршем из части базирования в позиционный район у побережья Севастополя — сообщает «Вести — Севастополь» В это время недалеко от крымского побережья и в Херсонской области, которая граничит с Крымом, учения проводят 19 стран НАТО совместно с Украиной. По легенде этих учений «условный противник» пытается заблокировать устье Дуная. Нетрудно догадаться, кого западные стратеги считают в Чёрном море своим противником. Руководят учениями «Морской бриз» американские офицеры. В Чёрное море накануне вошел эсминец США, а американские беспилотники регулярно проводят разведку в этом районе.



Эксперты отмечают, что в черноморском бассейне страны НАТО сейчас вряд ли смогут убедительно «играть мускулами», потому что здесь Россия сильнее.



«Бал» может поражать надводные корабли условного противника на удалении в 120 километров от берега. «Бастион» и вовсе может оснащаться перспективной гиперзвуковой ракетой «Циркон», дальность действия которой официально не указывается, но по оценкам специалистов может составлять до 1000 километров.



Развёртывание современных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» при этом, не ответ на учения НАТО, а плановая работа по поддержанию боеготовности. В составе боевого расчёта работают машины связи и радиолокационные комплексы. Главное оружие — ракетные пусковые комплексы, которые предназначены для охраны военно-морских баз, инфраструктуры и морской акватории.



«Уникальность комплекса заключается в том, что в пятиминутный срок с марша машина разворачивается, самоходно-пусковая установка готова к нанесению ракетного удара по надводным целям«, — говорит «Вестям» Александр Герасимчук, заместитель командира берегового ракетного дивизиона «Бал».



На тренировке по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению были выполнены электронные пуски ракет по морским целям комплексами «Бастион» и «Бал»,- сообщает РИА Новости с ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана II ранга Алексея Рулева.



«Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бастион» и «Бал» из состава береговых ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота совершили марш в позиционные районы для выполнения тренировок по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению. Мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота в летнем периоде обучения. В назначенных районах личный состав БПКРК «Бастион» и «Бал» проводит тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша. Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия», — рассказал Рулев. vesti-k.ru Категории: технологии, политика Ключевые слова: бастион, Крым, ПВО, ракеты — статья прочитана 102 раза Комментарии