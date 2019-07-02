В Литве работодатели придумали, как обходить требования Трудового кодекса 🔊 Воспроизвести © Фото: picjumbo.com



В профсоюзах считают, что обновленное трудовое законодательство почти не изменило положение работника, а работодатели используют законы в своих интересах. В Литве работники и работодатели разошлись во взглядах на результаты реформы трудового законодательства, сообщает



Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене рассказала, что пересмотренный Трудовой кодекс, поправки к которому вступили в силу два года назад, пока не дал ожидаемых результатов. По ее словам, работодатели пользуются своим положением, рабочих мест больше не создано, а минимальная заработная плата квалифицированных работников увеличилась лишь символически. В профсоюзах считают, что обновленное трудовое законодательство почти не изменило положение работника, а работодатели используют законы в своих интересах. В Литве работники и работодатели разошлись во взглядах на результаты реформы трудового законодательства, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на LRT.Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене рассказала, что пересмотренный Трудовой кодекс, поправки к которому вступили в силу два года назад, пока не дал ожидаемых результатов. По ее словам, работодатели пользуются своим положением, рабочих мест больше не создано, а минимальная заработная плата квалифицированных работников увеличилась лишь символически. В Министерстве социального обеспечения и труда ситуацию видят совершенно иначе. Так, вице-министр социального обеспечения и труда Эгле Радишаускене заявила, что введение положения о том, что минимальная месячная заработная плата (MMA) может выплачиваться только тем, кто работает на неквалифицированных работах, привело к росту заработной платы.



Радишаускене утверждает, что если раньше в Литве 20 процентов работников получали ММА, то теперь этот показатель составляет всего 2,5 процента.



По ее наблюдениям, в прошлом было много дискуссий о том, что это положение не будет работать на практике, поскольку будет трудно отличить неквалифицированную работу от квалифицированной.



Однако, по словам Радишаускене, исследование, проведенное Sodra, показывает, что средняя заработная плата людей, которые ранее получали ММА, увеличилась примерно на 100 евро.



Председатель Конфедерации профсоюзов возразила, что работодатели нашли способ обойти требование Трудового кодекса о выплате ММА только неквалифицированным работникам.



"Работодатели решили проблему, когда они могут выплачивать всем фактически только ММА. Им достаточно добавить несколько евро, и они выполняют условия Трудового кодекса", - пояснила она.



Ругинене отметила, что составители Трудового кодекса пообещали, что будет увеличено количество рабочих мест, но спустя два года статистика показывает, что этого не произошло.



"Мы сразу сказали, что благодаря документу не получится создать рабочие места. Для создания рабочих мест необходимы другие условия, гораздо более разнообразные", - сказала она.



Адвокат по трудовому праву Томас Богданскис отметил, что пожалуй, единственным нововведением в Трудовом кодексе стала Комиссия по трудовым спорам, которая гарантирует выплаты по закону работникам при увольнении и урегулирование подобных вопросов в течение короткого срока.



Благодаря Комиссии, большая часть споров стала заканчиваться мирными договорами.



Положения нового Трудового кодекса



В новом Трудовом кодексе принят новый расчет отпусков - вместо 28 календарных дней ежегодного отпуска в году у работников есть 20 рабочих дней, если они работают пять дней в неделю, и 24 рабочих дня, если они работают шесть дней в неделю.



Работники, которые не использовали ежегодный отпуск до вступления в силу Трудового кодекса более трех лет, имеют право использовать их до 1 января 2020 года.



Кроме того, новый Трудовой кодекс либерализовал срочные трудовые договоры. Также появились новые типы трудовых договоров, такие как контракты на выполнение проектных работ.



Предполагается, что минимальная заработная плата может выплачиваться только за неквалифицированную работу.



С вступлением в силу нового Трудового кодекса сроки уведомления об увольнении также были сокращены. Если трудовые отношения продолжаются менее года, работник получает предупреждение за две недели, если дольше – за месяц.



Новый Трудовой кодекс уменьшил выходное пособие, когда работник прекращает трудовой договор по важным причинам. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: опрос, доходы, рост, зарплата География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии