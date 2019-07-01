Гонконг: протест становится более жестким 🔊 Воспроизвести ANTHONY WALLACE/AFP/GETTY IMAGES Image caption Полиция пыталась не допустить штурма здания Законодательного собрания Гонконга



Новые акции протеста начались утром в понедельник. Они приурочены к очередной годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю, передает



Полиция применила перцовый газ и дубинки. Сообщается о пострадавших с обеих сторон.



Демонстранты пытались прорваться на территорию выставочного центра, где проходила ежегодная церемония поднятия флага.



GETTY IMAGES Image caption Протестующие используют металлические барьеры, чтобы перекрыть дороги



Небольшая группа протестующих разбила стеклянные двери в здании Законодательного собрания, где собирается правительство.



Беспорядки продолжают серию протестов против поправок к закону об экстрадиции, которые разрешили бы экстрадицию жителей города в материковый Китай.



Правительство уже согласилось бессрочно отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, но протесты продолжаются.



Демонстранты требуют окончательно отказаться от принятия противоречивого законопроекта. Другое требование демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.



Что происходило в понедельник



Церемония поднятия флага проходила в Гонконгском выставочном центре.



Власти заявили, что утром демонстранты начали блокировать подъезды к центру.



PHILIP FONG/AFP/GETTY IMAGES Image caption Группа демонстрантов разбила двери в парламент Гонконга



За полчаса до начала церемонии возле выставочного центра произошли столкновения между протестующими и полицейскими.



Полиция применила перцовый газ, пытаясь разогнать толпу.



Служба правопорядка также заявила, что протестующие использовали против полиции "неизвестную жидкость," 13 полицейских были доставлены в больницу. У некоторых из них наблюдались проблемы с дыханием.



PHILIP FONG/AFP/GETTY IMAGES Image caption Протестующие держат депутата от оппозиции, который призывал их к порядку



После полудня по местному времени часть протестующих направилась к зданию Законодательного собрания Гонконга, в котором заседает правительство.



Маленькая группа использовала металлическую тележку, чтобы пробить стеклянные двери здания.



Однако толпа не смогла проникнуть в здание, которое удерживает полиция.



Однако к вечеру протестующие смели полицию и ворвались в здание парламента Гонконга. Правительство уже согласилось отложить рассмотрение правок к закону об экстрадиции, но это не остановило протесты.







Часть депутатов от демократической оппозиции призвала протестующих отказаться от штурма парламента.



Полиция также призвала демонстрантов прекратить насилие.



Чего хотят протестующие



Специальный административный район Гонконг является частью Китая в рамках принципа "одна страна - две системы".



Это гарантирует Гонконгу юридическую независимость, собственное законодательство и отдельную от материкового Китая экономическую систему.



GETTY IMAGES Image caption Глава Гонконга Керри Лэм пообещала прислушиваться к народу



Волна протестов, начавшаяся в июне, была вызвана поправками к закону экстрадиции, которые позволили бы выдачу жителей Гонконга даже в те страны, с которыми у территории нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.



Оппозиция считает, что закон может быть использован против живущих в Гонконге диссидентов и политических оппонентов китайских властей.



Собственные акции провели и пропекинские активисты в Гонконге. В воскресенье они вышли на улицу, чтобы выразить поддержку полиции.



Выступая сегодня на церемонии поднятия флага, глава Гонконга Керри Лэм сказала, что впредь будет более внимательно прислушиваться к обществу.



"Я учту этот урок и добьюсь того, что работа правительства будет ближе к стремлениям, чувствам и мнениям общества", - сказал Лэм.



Лэм появилась на публике впервые с 18 июня, когда она публично извинилась за свою позицию по закону об экстрадиции. Новые акции протеста начались утром в понедельник. Они приурочены к очередной годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю, передает ВВС Полиция применила перцовый газ и дубинки. Сообщается о пострадавших с обеих сторон.Демонстранты пытались прорваться на территорию выставочного центра, где проходила ежегодная церемония поднятия флага.Небольшая группа протестующих разбила стеклянные двери в здании Законодательного собрания, где собирается правительство.Беспорядки продолжают серию протестов против поправок к закону об экстрадиции, которые разрешили бы экстрадицию жителей города в материковый Китай.Правительство уже согласилось бессрочно отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, но протесты продолжаются.Демонстранты требуют окончательно отказаться от принятия противоречивого законопроекта. Другое требование демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.Церемония поднятия флага проходила в Гонконгском выставочном центре.Власти заявили, что утром демонстранты начали блокировать подъезды к центру.За полчаса до начала церемонии возле выставочного центра произошли столкновения между протестующими и полицейскими.Полиция применила перцовый газ, пытаясь разогнать толпу.Служба правопорядка также заявила, что протестующие использовали против полиции "неизвестную жидкость," 13 полицейских были доставлены в больницу. У некоторых из них наблюдались проблемы с дыханием.После полудня по местному времени часть протестующих направилась к зданию Законодательного собрания Гонконга, в котором заседает правительство.Маленькая группа использовала металлическую тележку, чтобы пробить стеклянные двери здания.Однако толпа не смогла проникнуть в здание, которое удерживает полиция.Однако к вечеру протестующие смели полицию и ворвались в здание парламента Гонконга. Правительство уже согласилось отложить рассмотрение правок к закону об экстрадиции, но это не остановило протесты.Часть депутатов от демократической оппозиции призвала протестующих отказаться от штурма парламента.Полиция также призвала демонстрантов прекратить насилие.Специальный административный район Гонконг является частью Китая в рамках принципа "одна страна - две системы".Это гарантирует Гонконгу юридическую независимость, собственное законодательство и отдельную от материкового Китая экономическую систему.Волна протестов, начавшаяся в июне, была вызвана поправками к закону экстрадиции, которые позволили бы выдачу жителей Гонконга даже в те страны, с которыми у территории нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.Оппозиция считает, что закон может быть использован против живущих в Гонконге диссидентов и политических оппонентов китайских властей.Собственные акции провели и пропекинские активисты в Гонконге. В воскресенье они вышли на улицу, чтобы выразить поддержку полиции.Выступая сегодня на церемонии поднятия флага, глава Гонконга Керри Лэм сказала, что впредь будет более внимательно прислушиваться к обществу."Я учту этот урок и добьюсь того, что работа правительства будет ближе к стремлениям, чувствам и мнениям общества", - сказал Лэм.Лэм появилась на публике впервые с 18 июня, когда она публично извинилась за свою позицию по закону об экстрадиции. bbc.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг — статья прочитана 67 раз Комментарии