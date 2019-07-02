Польша планирует ввести новую миграционную политику 🔊 Воспроизвести



Если выехавшие за границу поляки не начнут массово возвращаться, нужно будет начинать активные меры по переселению «из выбранных стран»



Министерство внутренних дел Польши предложило, чтобы новая миграционная политика страны фокусировалась на нынешних проблемах рынка труда — в ближайшее время Польше может понадобиться увеличение числа работающих людей, пишет



Авторы новой миграционной стратегии отмечают, что политика Польши по иммиграции должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции и поощрении возвращения поляков. При этом стране нужна система интеграции и ассимиляции иностранцев, которые решат остаться в Польше. Если выехавшие за границу поляки не начнут массово возвращаться, нужно будет начинать активные меры по переселению «из выбранных стран»Министерство внутренних дел Польши предложило, чтобы новая миграционная политика страны фокусировалась на нынешних проблемах рынка труда — в ближайшее время Польше может понадобиться увеличение числа работающих людей, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Polskie Radio.Авторы новой миграционной стратегии отмечают, что политика Польши по иммиграции должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции и поощрении возвращения поляков. При этом стране нужна система интеграции и ассимиляции иностранцев, которые решат остаться в Польше. В стратегии говорится, что если в ближайшее время демографическая ситуация в Польше не улучшиться, то нужно будет рассмотреть возможность начать активные меры для миграции с целью переселения «из выбранных стран».



«Механизмы отбора должны принимать во внимание как квалификацию иностранцев, так и факторы, помогающие в их интеграции, а затем ассимиляции, они также должны разрешить временное приостановление или ограничение потока иностранцев в пределах отдельных миграционных каналов», — отмечается в документе.



В стратегии также говорится, что миграционная политика должна проводиться в соответствии с концепцией господствующей культуры, которая устанавливает иммигрантам определены границы функционирования в государстве. novayagazeta.ee Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: работа, Европа, мигранты География: Польша — статья прочитана 120 раз Комментарии