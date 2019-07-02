Иран превысил разрешенный договором лимит запасов урана 🔊 Воспроизвести MAJID ASGARIPOUR/AFP/GETTY IMAGES Image caption Бушерская АЭС в Иране была построена с участием России и обслуживается госкорпорацией "Росатом"



Запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 кг, установленный договором с ведущими мировыми державами от 2015 года, сообщают



В мае Иран увеличил производство обогащенного урана в четыре раза. Материал служит топливом для атомных реакторов и может использоваться для создания атомной бомбы.



Официальный Тегеран заявлял, что его действия являются ответом на американские санкции, восстановленные после решения президента США Дональда Трампа выйти из сделки. Запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 кг, установленный договором с ведущими мировыми державами от 2015 года, сообщают ВВС иранские источники.В мае Иран увеличил производство обогащенного урана в четыре раза. Материал служит топливом для атомных реакторов и может использоваться для создания атомной бомбы.Официальный Тегеран заявлял, что его действия являются ответом на американские санкции, восстановленные после решения президента США Дональда Трампа выйти из сделки.



Иранское информационное агентство Фарс сообщило, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) произвели замеры в понедельник.



Тегеран наращивает производство



"Мы знаем о сообщениях в СМИ относительно иранских запасов низкообогащенного урана, - заявил представитель МАГАТЭ. - Наши инспекторы находятся на месте и проинформируют МАГАТЭ, как только запасы Урана будут верифицированы".



Если МАГАТЭ подтвердит нарушение Ираном договора 2015 года, международные санкции могут быть восстановлены в полной мере.



Ранее Иран предупреждал, что лимиты на обогащение урана будут превышены к 27 июня. Тегеран объясняет возобновление своей ядерной программы усилившимися экономическими санкциями США. Вашингтон вышел из договора в прошлом году.



Администрация Трампа хочет заставить Тегеран начать новые переговоры об иранской ядерной и ракетной программе и добиться гарантий того, что Иран в будущем не получит ядерное оружие.



Иранские власти утверждают, что у них нет намерения разрабатывать ядерное оружие.



От кибератак к угрозе полного уничтожения



20 июня был сбит американский разведывательный беспилотник, находившийся в воздушном пространстве Ирана.



Незадолго до этого Вашингтон обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Иран называет американские обвинения беспочвенными.



Вслед за этим США провели кибератаку на иранские системы вооружений в качестве возмездия за сбитый дрон и нападения на танкеры.



GETTY IMAGES Image caption Граффити на ограде бывшего посольства США в Иране, закрытого в 1979 году



Лидеры двух стран также обменялись оскорблениями. Выступая на национальном телевидении на прошлой неделе, президент Ирана Хассан Роухани заявил, что Белый дом поражен "умственной отсталостью".



Президент США Дональд Трамп ответил угрозой применить против Ирана "ошеломляющую силу".



"На любую атаку против американской цели США ответят с ошеломляющей силой. В некоторых областях это будет полное уничтожение" - написал тогда Трамп в "Твиттере". Россия, Великобритания, Франция и Китай до сегодняшнего дня выполняют условия соглашения.Иранское информационное агентство Фарс сообщило, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) произвели замеры в понедельник."Мы знаем о сообщениях в СМИ относительно иранских запасов низкообогащенного урана, - заявил представитель МАГАТЭ. - Наши инспекторы находятся на месте и проинформируют МАГАТЭ, как только запасы Урана будут верифицированы".Если МАГАТЭ подтвердит нарушение Ираном договора 2015 года, международные санкции могут быть восстановлены в полной мере.Ранее Иран предупреждал, что лимиты на обогащение урана будут превышены к 27 июня. Тегеран объясняет возобновление своей ядерной программы усилившимися экономическими санкциями США. Вашингтон вышел из договора в прошлом году.Администрация Трампа хочет заставить Тегеран начать новые переговоры об иранской ядерной и ракетной программе и добиться гарантий того, что Иран в будущем не получит ядерное оружие.Иранские власти утверждают, что у них нет намерения разрабатывать ядерное оружие.20 июня был сбит американский разведывательный беспилотник, находившийся в воздушном пространстве Ирана.Незадолго до этого Вашингтон обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Иран называет американские обвинения беспочвенными.Вслед за этим США провели кибератаку на иранские системы вооружений в качестве возмездия за сбитый дрон и нападения на танкеры.Лидеры двух стран также обменялись оскорблениями. Выступая на национальном телевидении на прошлой неделе, президент Ирана Хассан Роухани заявил, что Белый дом поражен "умственной отсталостью".Президент США Дональд Трамп ответил угрозой применить против Ирана "ошеломляющую силу"."На любую атаку против американской цели США ответят с ошеломляющей силой. В некоторых областях это будет полное уничтожение" - написал тогда Трамп в "Твиттере". bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, ЕС, Иран, производство, сделка, уран — статья прочитана 105 раз Комментарии