Борис Джонсон назвал чушью слова Путина об изжившем себя либерализме

Кандидат на пост британского премьера раскриковал слова Путина о нереалистичности либеральной идеи. Либерализм жив и создает немыслимое для прежних поколений благополучие, заявил Джонсон.



Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, являющийся одним из двух кандидатов на пост премьер-министра страны, ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что "либеральная идея устарела", назвав это заявление "полной чушью". "Либерализм жив. С ним все хорошо. Он создает благополучие в масштабах, немыслимых для прежних поколений", - заявил Джонсон в гостевом комментарии The Daily Telegraph, опубликованном на сайте издания вечером в воскресенье, 30 июня, сообщает DW О коррупции, инвестициях и демократии



По его словам, открытое и свободное общество является лучшим местом для основания бизнеса, наиболее безопасным местом для инвестиций и лучшим местом для создания семьи. Важной составляющей либеральной демократии является равенство всех перед законом, отметил далее британский политик.



"Если ваша собственность может быть самовольно конфискована женой президента или его зятем, то вы не захотите открывать дело в этой стране и инвестировать в нее. Если вы несправедливо можете потерять контракт, уступив приятелю какого-нибудь политика, вы не станете пытаться вкладывать здесь свои деньги. И если политик не может быть снят с поста демократическим путем, то будет расти коррупция и снижаться эффективность, будут страдать люди и расти бедность", - подчеркнул Джонсон.



Об олигархах, убитых журналистах, снижении доходов и туалетах на улице



Далее он напрямую обратился к российскому президенту, указав, что "есть некоторые страны", где капитал сконцентрирован в руках олигархов и приближенных к власти, где убивают журналистов и где высмеивают "либеральные ценности". Кроме того, в этой стране, согласно статистике Росстата, треть жителей не может позволить себе купить больше двух пар обуви в год, 12 процентов населения все еще вынуждены пользоваться уличными туалетами, а реальные доходы снижаются уже пять лет подряд, отметил Борис Джонсон.



Связь между свободами и процветанием



По его словам, есть прямая связь между социальной и политической свободами, а также - в долгосрочной перспективе - устойчивым экономическим процветанием. Кроме того, есть прямая связь между либеральными ценностями - демократией и верховенством закона - и благосостоянием, поскольку экономический рост душат коррупция, бандитизм и клептократия.



"Именно поэтому либеральные ценности являются фундаментальными, и главным достоинством либеральной демократии является то, что все люди равны перед законом", - напомнил Джонсон.



Заявление Путина о либерализме



27 июня в интервью британскому изданию The Financial Times Владимир Путин заявил, что эпоха либерализма приблизилась к своему концу, а либеральная идея "изжила себя окончательно" и вступила в противоречие с тем, что хочет большинство людей во всем мире. "Наши западные партнеры признали, что ее некоторые элементы нереалистичны", - указал он.



Высказывание Путина ранее раскритиковал председатель Европейского совета Дональд Туск, заявив, что "категорически не согласен" с ним. "Что я считаю по-настоящему устаревшим, так это авторитаризм, культ личности и власть олигархов", - заявил он 28 июня. По словам Туска, "тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, утверждает также, что устарели свободы, что устарело правовое государство и что права человека устарели".