Профильный комитет ВР Украины рекомендовал приостановить работу делегации в ПАСЕ 🔊 Воспроизвести



Комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил на своей странице на Facebook депутат Владимир Арьев, передает



Помимо этого, прозвучал призыв:



—отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине;



—отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре, а также провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран — членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию;



—не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы на Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем организации;



—обратиться к странам — членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящихся под санкциями ЕС;



—обратиться к членам организации "по дальнейшему соблюдению ценностей Совета Европы".



На прошлой неделе ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия россиян в организации. После этого Арьев как глава украинской делегации заявил, что представители Киева покидают сессию. Комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил на своей странице на Facebook депутат Владимир Арьев, передает РИА Новости Помимо этого, прозвучал призыв:—отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине;—отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре, а также провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран — членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию;—не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы на Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем организации;—обратиться к странам — членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящихся под санкциями ЕС;—обратиться к членам организации "по дальнейшему соблюдению ценностей Совета Европы".На прошлой неделе ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия россиян в организации. После этого Арьев как глава украинской делегации заявил, что представители Киева покидают сессию. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, финансирование, санкции, угроза, комитет, ПАСЕ, исключение География: Украина — статья прочитана 110 раз Комментарии