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Профильный комитет ВР Украины рекомендовал приостановить работу делегации в ПАСЕ
Комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил на своей странице на Facebook депутат Владимир Арьев, передает РИА Новости.
Помимо этого, прозвучал призыв:
—отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине;
—отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре, а также провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран — членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию;
—не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы на Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем организации;
—обратиться к странам — членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящихся под санкциями ЕС;
—обратиться к членам организации "по дальнейшему соблюдению ценностей Совета Европы".
На прошлой неделе ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия россиян в организации. После этого Арьев как глава украинской делегации заявил, что представители Киева покидают сессию.
РИА Новости
Ключевые слова: Россия, Украина, финансирование, санкции, угроза, комитет, ПАСЕ, исключение
География: Украина
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