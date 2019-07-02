Капитан судна может получить десять лет тюрьмы за спасение мигрантов 🔊 Воспроизвести Кароля Ракет, капитан судна Sea Watch III. REUTERS/Guglielmo Mangiapane



В воскресенье, 30 июня, сумма пожертвований в поддержку арестованной накануне итальянскими властями Каролы Ракет превысила 350 тысяч евро. Карола Ракет, гражданка Германии, капитан судна Sea Watch, в ночь с пятницы на субботу без разрешения пришвартовала свой корабль с 40 мигрантами на борту в порту Лампедузы, несмотря на противодействие местного полицейского дозора, сообщает



Комик Ян Бёмерманн и телеведущий Клаас Хойфер-Умлауф обратились с просьбой о пожертвованиях, выразив возмущение по поводу ареста Каролы Ракет. В воскресенье в полдень (10:00 по Гринвичу) сумма пожертвований составила 355 286 евро. В воскресенье, 30 июня, сумма пожертвований в поддержку арестованной накануне итальянскими властями Каролы Ракет превысила 350 тысяч евро. Карола Ракет, гражданка Германии, капитан судна Sea Watch, в ночь с пятницы на субботу без разрешения пришвартовала свой корабль с 40 мигрантами на борту в порту Лампедузы, несмотря на противодействие местного полицейского дозора, сообщает RFI Комик Ян Бёмерманн и телеведущий Клаас Хойфер-Умлауф обратились с просьбой о пожертвованиях, выразив возмущение по поводу ареста Каролы Ракет. В воскресенье в полдень (10:00 по Гринвичу) сумма пожертвований составила 355 286 евро. «Мы убеждены, что человек, который спасает жизни, не является преступником», — сказал Бёмерманн в видео, размещенном на YouTube. Он также обвинил главу итальянского МВД Маттео Сальвини в «злоупотреблении вопросом о спасателях в Средиземном море с целью изменить отношение к беженцам и настроить население против Евросоюза в пользу бесчеловечной политики».



Напомним, что идущее под нидерландским флагом судно Sea Watch провело в поисках порта более двух недель. Власти Италии запретили судну швартоваться у берега и высаживать пассажиров.



Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил: «Италия не позволит диктовать себе условия НПО, финансируемой неизвестно кем. Если их так заботит здоровье людей, за эти 13 дней судно давно уже могло приплыть в Нидерланды. По мне, так судно может находиться в море хоть до Рождества или нового года. В итальянские порты оно не зайдет».



В Италии с середины июня действует указ о запрете на вход в итальянские воды для спасательных судов, которых Сальвини называет пособниками контрабандистов. Карола Ракет, которая обычно водит ледоколы, предназначенные для полярных исследований, подавала прошение в Страсбургский суд по правам человека, чтобы получить разрешение причалить у берегов Италии, но получила отказ.



В среду судно Sea Watch, несмотря на запрет, все-таки вошло в итальянские воды. В ночь с пятницы на субботу Карола Ракет решила форсировать проход в гавань, заставив полицейский катер, дежуривший у пирса, отойти. Затем она без сопротивления покинула корабль в сопровождении полицейских и принесла извинения за свой поступок. В настоящее время она помещена под домашний арест.



«Это не был акт насилия, только непослушание, — сказала она в воскресенье в интервью газете Corriere della Sera. — Ситуация была отчаянной, моя цель состояла только в том, чтобы доставить истощенных и отчаявшихся людей на землю». Она добавила также, что не хотела никого подвергать опасности и боялась, что отчаявшиеся мигранты бросятся в воду, не умея плавать.



«Я не имела права подчиняться, меня просили вернуть мигрантов в Ливию, но с точки зрения закона это люди, покидающие страну, в которой идет война, закон запрещает возвращать их туда», — подчеркнула Карола Ракет.



Маттео Сальвини поддержал решение об аресте капитана судна-нарушителя. «Миссия выполнена, — написал он. — Арест капитана, который нарушил закон. Задержание пиратского судна. Максимальный штраф для иностранной НПО».



В настоящее время мигранты доставлены в центр по приему беженцев в Лампедузе. После интенсивных дипломатических переговоров было принято решение, что они будут распределны между пятью европейскими странами — Германей, Португалией, Люксембургом, Финляндией и Францией.



Карола Ракет предстанет перед судом Агридженто на следующей неделе. В качестве обвинения ей могут быть предъявлены помощь нелегальной миграции и сопротивление военному кораблю. За последнее преступление ей может грозить тюремное заключение сроком от трех до десяти лет.



Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к «быстрому разъяснению» обвинений против Каролы Ракет. «Спасение жизней является гуманитарным обязательством, спасение на море не должно быть криминализировано», — заявил он. Глава французского МВД Кристоф Кастанер также заявил, что итальянская политика закрытия портов противоречит морскому праву.



В настоящее время в зоне спасения в ливийских водах находятся еще два судна — Open Arms испанской НПО Proactiva Open Arms и Alan Kurdi немецкой НПО Sea-Eye. ru.rfi.fr Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: арест, судно, мигранты, Италия, капитан — статья прочитана 137 раз Комментарии