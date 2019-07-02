Латыши вместе с Путиным разочаровались в либерализме 🔊 Воспроизвести



Слова президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила, вызвали огромный резонанс во всем мире. Единомышленники российского лидера нашлись в самых неожиданных местах: в Латвии представители латышского большинства одновременно с Путиным пришли к выводу, что либеральные реформы губят страну и противоречат интересам самих латышей. Намечается забавная тенденция: в латышской среде проявляются антилиберальные идеи, потенциальным лидером которых в мире является… президент России.



Британский социолог латышского происхождения Лиене Озолиня выпустила в издательстве Манчестерского университета книгу «Политика терпения: труд, постсоветская экономика и этика свободы». В своей работе преподаватель Лондонской школы экономики пытается объяснить, почему латыши не бунтовали против поистине садистской политики «затягивания поясов», которую проводило правительство Латвии для выхода страны из кризиса 2008–2009 годов. Слова президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила, вызвали огромный резонанс во всем мире. Единомышленники российского лидера нашлись в самых неожиданных местах: в Латвии представители латышского большинства одновременно с Путиным пришли к выводу, что либеральные реформы губят страну и противоречат интересам самих латышей. Намечается забавная тенденция: в латышской среде проявляются антилиберальные идеи, потенциальным лидером которых в мире является… президент России.Британский социолог латышского происхождения Лиене Озолиня выпустила в издательстве Манчестерского университета книгу «Политика терпения: труд, постсоветская экономика и этика свободы». В своей работе преподаватель Лондонской школы экономики пытается объяснить, почему латыши не бунтовали против поистине садистской политики «затягивания поясов», которую проводило правительство Латвии для выхода страны из кризиса 2008–2009 годов.



Весь мир с удивлением наблюдал за феноменальным латышским терпением, и даже МВФ со Всемирным банком выражали тревогу: не слишком ли большая нагрузка ложится на население?



Лиеня Озолиня всесторонне проанализировала этот феномен и пришла к нетривиальному и печальному выводу, что гордиться здесь Латвии нечем.



Латыши не строили баррикады и не свергали власть за ее людоедскую политику, потому что потеряли веру в Латвийское государство, смирились с тем, что оно равнодушно и беспощадно по отношению к своим людям, и выбрали жизненной стратегией нации эмиграцию.



«Неолиберальные реформы ослабили идею государства в латвийском обществе. Это также проявляется в мысли, что от государства нечего ожидать. И в этом смысле слабая социальная защита со стороны государства в какой-то момент может стать угрозой национальной безопасности», — говорит Озолиня в интервью самому популярному националистическому изданию страны — газете Latvijas Avīze.



По мнению доктора социологии (к слову, тоже уехавшей с семьей из Латвии 9 лет назад в разгар кризиса), «покинуть страну — это начать искать решение на индивидуальном уровне, взять на себя проблему, которая не тобой была создана, особенно после кризиса».



Латвийское государство само расщепляет нацию, вместо поддержки и солидарности побуждая людей к индивидуальному спасению. Поэтому они не испытывают к этому государству ничего, кроме горечи. И по-прежнему уезжают, хотя кризис уже закончился, ведь, как говорят социологу эмигранты из Латвии, «живя в Англии, можно почувствовать себя человеком».



Выход интервью с Озолиней в Latvijas Avīze не менее примечателен, чем выход монографии социолога в Манчестерском университете.



В латышской среде распространяется мнение, что Вторая Латвийская Республика почти 30 лет шла по неправильному пути и пришла к неприглядному результату.



Сама доктор социологии в ерническом ключе говорит корреспонденту об «истории успеха» экономики Латвии, которая на деле была успехом для банков, а для народа — источником огромных финансовых, социальных и психологических трудностей.



Кризисным годам посвящено особое внимание, однако Лиене Озолиня отрицает успешность не только антикризисной политики, но и «историю успеха» всех постсоветских десятилетий Латвии. В эти десятилетия страна развивалась в строгом соответствии с либеральными догмами, то есть безо всякой заботы о людях.



Деиндустриализация, когда сотни тысяч людей оказывались без работы, потому что их фабрики и заводы «не вписывались в рынок», а государство считало неправильным ударить палец о палец, чтобы помочь им остаться на плаву. Реституция, когда людей вышвыривали на улицу досоветские собственники жилья. Урезание социальных программ и социальных расходов для ублажения ревизоров из МВФ и высоких мест в международных рейтингах макроэкономической стабильности.



Высокие позиции в рейтингах как раз и назывались «историей успеха» Латвии. Ими было принято гордиться, ими оправдывались любые жертвы. Отрицать «историю успеха» могли только «кремлевская пропаганда» да русская «пятая колонна» внутри страны.



Теперь же ведущее национальное издание позволяет себе поставить вопрос: куда неолиберальные реформы привели Латвию? Рабочие места в стране закрывают, власть год от года повторяет людям, что «надо что-то делать самим», и латыши послушно находят работу в Англии и прощаются с Латвией навсегда.



Либеральный путь ведет Латвию к тому, что латыши как этнос растворяются в западноевропейских обществах, нация рассыпается от полного безразличия власти к ее потребностям, и в будущем у страны нет никаких перспектив.



RuBaltic.Ru писал об этом со времен своего основания, но теперь такие мысли формируются в латышской среде изнутри и распространяются через латышский мейнстрим. Это уже принципиально новая ситуация.



То ли еще будет. Если в Латвии антилиберальные мысли высказывает критически оценивающий ситуацию в родной стране эмигрант-интеллектуал, то в Эстонии выразители таких мыслей уже у власти. Там вынесли из парламента флаги Евросоюза, поскольку, по утверждению лидера правящей партии, европейская интеграция не принесла Эстонии никакой пользы — только разрушила эстонскую экономику.



Прибалтика независимо от президента России Владимира Путина начинает приходить к его выводу, что «либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большей части общества».



Самые упертые апологеты этой идеи в связи с фразой Путина станут доказывать, что разочарование латышей или эстонцев в либеральной модели развития своих стран — результат работы той самой «кремлевской пропаганды». Не поможет.



Эти люди давно приучили всех к тому, что когда они начинают говорить о «кремлевской пропаганде», это значит, что возразить им по сути нечего.



Автор: Александр Носович для Жители Греции устраивали забастовки, выходили на митинги и меняли власть из-за на порядок менее жестких антикризисных мер, чем те, что использовались в странах Балтии. В Латвии же люди стоически терпели массовые сокращения, урезания зарплат и социальных пособий, закрытие больниц, отказ государства от помощи хронически больным людям, многодетным семьям и старикам.Весь мир с удивлением наблюдал за феноменальным латышским терпением, и даже МВФ со Всемирным банком выражали тревогу: не слишком ли большая нагрузка ложится на население?Лиеня Озолиня всесторонне проанализировала этот феномен и пришла к нетривиальному и печальному выводу, что гордиться здесь Латвии нечем.Латыши не строили баррикады и не свергали власть за ее людоедскую политику, потому что потеряли веру в Латвийское государство, смирились с тем, что оно равнодушно и беспощадно по отношению к своим людям, и выбрали жизненной стратегией нации эмиграцию.«Неолиберальные реформы ослабили идею государства в латвийском обществе. Это также проявляется в мысли, что от государства нечего ожидать. И в этом смысле слабая социальная защита со стороны государства в какой-то момент может стать угрозой национальной безопасности», — говорит Озолиня в интервью самому популярному националистическому изданию страны — газете Latvijas Avīze.По мнению доктора социологии (к слову, тоже уехавшей с семьей из Латвии 9 лет назад в разгар кризиса), «покинуть страну — это начать искать решение на индивидуальном уровне, взять на себя проблему, которая не тобой была создана, особенно после кризиса».Латвийское государство само расщепляет нацию, вместо поддержки и солидарности побуждая людей к индивидуальному спасению. Поэтому они не испытывают к этому государству ничего, кроме горечи. И по-прежнему уезжают, хотя кризис уже закончился, ведь, как говорят социологу эмигранты из Латвии, «живя в Англии, можно почувствовать себя человеком».Выход интервью с Озолиней в Latvijas Avīze не менее примечателен, чем выход монографии социолога в Манчестерском университете.В латышской среде распространяется мнение, что Вторая Латвийская Республика почти 30 лет шла по неправильному пути и пришла к неприглядному результату.Сама доктор социологии в ерническом ключе говорит корреспонденту об «истории успеха» экономики Латвии, которая на деле была успехом для банков, а для народа — источником огромных финансовых, социальных и психологических трудностей.Кризисным годам посвящено особое внимание, однако Лиене Озолиня отрицает успешность не только антикризисной политики, но и «историю успеха» всех постсоветских десятилетий Латвии. В эти десятилетия страна развивалась в строгом соответствии с либеральными догмами, то есть безо всякой заботы о людях.Деиндустриализация, когда сотни тысяч людей оказывались без работы, потому что их фабрики и заводы «не вписывались в рынок», а государство считало неправильным ударить палец о палец, чтобы помочь им остаться на плаву. Реституция, когда людей вышвыривали на улицу досоветские собственники жилья. Урезание социальных программ и социальных расходов для ублажения ревизоров из МВФ и высоких мест в международных рейтингах макроэкономической стабильности.Высокие позиции в рейтингах как раз и назывались «историей успеха» Латвии. Ими было принято гордиться, ими оправдывались любые жертвы. Отрицать «историю успеха» могли только «кремлевская пропаганда» да русская «пятая колонна» внутри страны.Теперь же ведущее национальное издание позволяет себе поставить вопрос: куда неолиберальные реформы привели Латвию? Рабочие места в стране закрывают, власть год от года повторяет людям, что «надо что-то делать самим», и латыши послушно находят работу в Англии и прощаются с Латвией навсегда.Либеральный путь ведет Латвию к тому, что латыши как этнос растворяются в западноевропейских обществах, нация рассыпается от полного безразличия власти к ее потребностям, и в будущем у страны нет никаких перспектив.RuBaltic.Ru писал об этом со времен своего основания, но теперь такие мысли формируются в латышской среде изнутри и распространяются через латышский мейнстрим. Это уже принципиально новая ситуация.То ли еще будет. Если в Латвии антилиберальные мысли высказывает критически оценивающий ситуацию в родной стране эмигрант-интеллектуал, то в Эстонии выразители таких мыслей уже у власти. Там вынесли из парламента флаги Евросоюза, поскольку, по утверждению лидера правящей партии, европейская интеграция не принесла Эстонии никакой пользы — только разрушила эстонскую экономику.Прибалтика независимо от президента России Владимира Путина начинает приходить к его выводу, что «либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большей части общества».Самые упертые апологеты этой идеи в связи с фразой Путина станут доказывать, что разочарование латышей или эстонцев в либеральной модели развития своих стран — результат работы той самой «кремлевской пропаганды». Не поможет.Эти люди давно приучили всех к тому, что когда они начинают говорить о «кремлевской пропаганде», это значит, что возразить им по сути нечего.Автор: Александр Носович для РУБАЛТИК rubaltic.ru Категории: в странах Балтии, общество, политика Ключевые слова: Путин, интервью, либерализм География: Латвия — статья прочитана 91 раз Комментарии