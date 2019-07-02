Франция закрывает все угольные электростанции

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Власти Франции намерены в скором будущем закрыть все угольные электростанции. Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) приняла в первом чтении законопроект о климате и энергетике. Он предусматривает закрытие последних в стране четырех угольных электростанций к 2022 году и декларирует обнуление углеродных выбросов к 2050 году, сообщает



“Национальная ассамблея подавляющим большинством приняла законопроект об энергетике и климате! Углеродная нейтральность, прекращение (использования) угля, использование возобновляемых источников энергии…” – с гордостью сообщил министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который является активным сторонником теории «глобального потепления». Власти Франции намерены в скором будущем закрыть все угольные электростанции. Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) приняла в первом чтении законопроект о климате и энергетике. Он предусматривает закрытие последних в стране четырех угольных электростанций к 2022 году и декларирует обнуление углеродных выбросов к 2050 году, сообщает eenergy.media “Национальная ассамблея подавляющим большинством приняла законопроект об энергетике и климате! Углеродная нейтральность, прекращение (использования) угля, использование возобновляемых источников энергии…” – с гордостью сообщил министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который является активным сторонником теории «глобального потепления». Нужно отметить, что кроме «углеродной нейтральности» законопроект предусматривает снижение потребления энергии от ископаемого топлива на 40% к 2030 году, а сокращение доли атомной энергетики в производстве электроэнергии до 50% к 2035 году. Где Франция будет брать гигантское количество «экологической» электроэнергии не уточняется. Но в июле 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз (ЕС) намерен заменить угольные электростанции и начать «массовое использование газа» в энергетике.



Напомним, что в Германии, Бельгии и ряде других стран ЕС идут точно такие же процессы. Там сторонники «глобального потепления» тоже закрывают угольные шахты и электростанции, а где-то даже полностью избавляются от атомной энергетики. Так что «Северный поток – 2» не зря строится. Возможно, им еще «Северный поток – 3» понадобится. Загрузка... eenergy.media Категории: экономика, технологии, здоровье Ключевые слова: закрытие, Франция, уголь, электростанции — статья прочитана 135 раз Комментарии