Загрузка... Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае 🔊 Воспроизвести



Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает



Сотни интернет-магазинов предлагают приобрести термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб.



"Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — приводит газета рекламное объявление.



Представитель одного из онлайн-магазинов отметил, что к ним поступило уже более сотни заказов. По его словам, покупка станет "идеальным подарком для любого друга". Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.Сотни интернет-магазинов предлагают приобрести термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб."Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — приводит газета рекламное объявление.Представитель одного из онлайн-магазинов отметил, что к ним поступило уже более сотни заказов. По его словам, покупка станет "идеальным подарком для любого друга". Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 June 2019







На приеме в честь лидеров стран G20 в Японии Владимир Путин пил из собственной термокружки, которую нередко использует во время различных мероприятий. Некоторые СМИ уделили этому большое внимание. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что глава государства постоянно пьет чай из этого термоса. По его словам, странно, что это заметили только сейчас. На приеме в честь лидеров стран G20 в Японии Владимир Путин пил из собственной термокружки, которую нередко использует во время различных мероприятий. Некоторые СМИ уделили этому большое внимание. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что глава государства постоянно пьет чай из этого термоса. По его словам, странно, что это заметили только сейчас. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Путин, аналитика, саммит, Япония, продажи, Трамп, итоги, G20, кружка — статья прочитана 79 раз Комментарии