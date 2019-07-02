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Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае



Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

Сотни интернет-магазинов предлагают приобрести термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб.

"Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — приводит газета рекламное объявление.

Представитель одного из онлайн-магазинов отметил, что к ним поступило уже более сотни заказов. По его словам, покупка станет "идеальным подарком для любого друга".




На приеме в честь лидеров стран G20 в Японии Владимир Путин пил из собственной термокружки, которую нередко использует во время различных мероприятий. Некоторые СМИ уделили этому большое внимание. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что глава государства постоянно пьет чай из этого термоса. По его словам, странно, что это заметили только сейчас.
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РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Путин, аналитика, саммит, Япония, продажи, Трамп, итоги, G20, кружка
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добавлена сегодня, 2 июля, 10:00

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