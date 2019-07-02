Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские военные самолеты 🔊 Воспроизвести



Истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.



Осуществляющие миссию воздушной полиции истребители в прошлый понедельник сопроводили самолет "Ил-76", во вторник – транспортник "Ан-12" и сопровождавшие его два истребителя "Су-27", в среду – самолеты "Ту-214" и "Ил-22", в субботу – истребитель "Су-27" и самолет "Ил-22".



Некоторые из этих самолетов летели с отключенным транспондером, не имели плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.



Натовская миссия воздушной полиции стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. Истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.Осуществляющие миссию воздушной полиции истребители в прошлый понедельник сопроводили самолет "Ил-76", во вторник – транспортник "Ан-12" и сопровождавшие его два истребителя "Су-27", в среду – самолеты "Ту-214" и "Ил-22", в субботу – истребитель "Су-27" и самолет "Ил-22".Некоторые из этих самолетов летели с отключенным транспондером, не имели плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.Натовская миссия воздушной полиции стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, истребители, сопровождение География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии