Премьер Литвы надеется, что договор о правящей коалиции будет подписан в пятницу 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис надеется, договор о правящей коалиции четыре партии подпишут в эту пятницу.



"Наверное, в пятницу будет и окончательный вариант", – сказал С. Сквярнялис журналистам в понедельник.



Переговоры о правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы.



По словам С. Сквярнялиса, в понедельник на встрече в правительстве представители партий обсудили возможности увеличения пособий на детей и пенсий, но окончательные решения пока не приняты. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис надеется, договор о правящей коалиции четыре партии подпишут в эту пятницу."Наверное, в пятницу будет и окончательный вариант", – сказал С. Сквярнялис журналистам в понедельник.Переговоры о правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы.По словам С. Сквярнялиса, в понедельник на встрече в правительстве представители партий обсудили возможности увеличения пособий на детей и пенсий, но окончательные решения пока не приняты. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии