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Премьер Литвы надеется, что договор о правящей коалиции будет подписан в пятницу



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис надеется, договор о правящей коалиции четыре партии подпишут в эту пятницу.

"Наверное, в пятницу будет и окончательный вариант", – сказал С. Сквярнялис журналистам в понедельник.

Переговоры о правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы.

По словам С. Сквярнялиса, в понедельник на встрече в правительстве представители партий обсудили возможности увеличения пособий на детей и пенсий, но окончательные решения пока не приняты.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС
География: Литва
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добавлена сегодня, 2 июля, 09:30

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