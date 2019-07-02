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Премьер Литвы надеется, что договор о правящей коалиции будет подписан в пятницу
Литовский премьер Саулюс Сквярнялис надеется, договор о правящей коалиции четыре партии подпишут в эту пятницу.
"Наверное, в пятницу будет и окончательный вариант", – сказал С. Сквярнялис журналистам в понедельник.
Переговоры о правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы.
По словам С. Сквярнялиса, в понедельник на встрече в правительстве представители партий обсудили возможности увеличения пособий на детей и пенсий, но окончательные решения пока не приняты.
Категории: экономика, чп и криминал
География: Литва
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