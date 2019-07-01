В Минске пройдет военный парад к 75-летию освобождения от фашизма 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский, "Обзор"







В текущем году День Независимости Белоруссии совпадает с памятной датой - 75-летием стратегической наступательной операции "Багратион", в ходе которой Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.



В этой связи, как рассказал на пресс-конференции в Минске начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Владимир Макаров, главным событием праздничных мероприятий 3 июля станет парад войск Минского гарнизона. В текущем году он перенесен на вечернее время, начало в 21 час.



В этом году парад начнется с пролета авиации. В небе над белорусской столицей жители и гости белорусской столицы увидят современные боевые самолеты и вертолеты военной авиации Белоруссии и России, затем в парадном строю пройдет 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники. В этой связи, как рассказал на пресс-конференции в Минске начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Владимир Макаров, главным событием праздничных мероприятий 3 июля станет парад войск Минского гарнизона. В текущем году он перенесен на вечернее время, начало в 21 час.В этом году парад начнется с пролета авиации. В небе над белорусской столицей жители и гости белорусской столицы увидят современные боевые самолеты и вертолеты военной авиации Белоруссии и России, затем в парадном строю пройдет 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники. Завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона плац-парадом сводной Роты Почетного караула Минской военной комендатуры.



В военном параде всего принимают участие более 5 тысяч военнослужащих, а в составе механизированной колонны- более 280 единиц колесной и гусеничной техники, в воздушном параде примут участие около 50 самолетов и вертолетов.



В этом году в параде планируется участие военнослужащих восьми государств. Традиционно примут участие в параде военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая, впервые планируется также участие в военном параде знаменных групп от Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.



То есть, начнется парад с воздушной части. Принимают участие боевые вертолеты и самолеты военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Белоруссии и воздушно- космических Сил Российской Федерации. Откроют парад вертолеты МИ 8-МТВ 5 белорусских Вооруженных Сил, которые несут государственный флаг Республики Беларусь, флаг Вооруженных Сил и флаг Военно-воздушных сил и войск Противовоздушной обороны.



Также примут участие от военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны звено боевых вертолетов МИ 24, МИ 8 МТВ-5, от Вооруженных Сил России в параде примет участие звено боевых вертолетов Ка-52.



В дальнейшем в небе белорусской столицы можно будет увидеть самолет Ан-26 в сопровождении пары учебно-боевых самолетов Як-130, истребителей МиГ-29, еще звена учебно-боевых самолетов Як-130.



От российской стороны в военном параде примут участие самолеты ВКС Российской Федерации, в том числе группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 МС, звено фронтовых бомбардировщиков, Су-34, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту- 160, группа самолетов Су- 30 СМ (многоцелевой истребитель) и группа самолетов ТУ 22 М3.



Завершится воздушный парад пролетом военно-транспортного самолета Ил-76 в сопровождении пяти учебных самолетов Л-39.



Прохождение пеших парадных расчетов. Они будут представлены всеми видами и родами войск, Вооруженных Сил, военных учебных заведений, подразделений Государственного пограничного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел и наших братских государств.



По традиции, шествие откроют суворовцы Минского суворовского военного училища, затем уже традиционно примет участие парадный расчет учащихся кадетских училищ и специализированных лицеев, в дальнейшем перед трибунами пройдут знаменные группы "Знамя Победы", государственный флаг Республики Беларусь, флаг СССР - государства, внесшего основной флаг в Победу над фашизмом, за ним проследуют штандарты фронтов, освобождавших Белоруссию.



Впервые в парадном строю будут боевых знамена партизанских формирований времен войны - это партизанской бригады "Железняк", штаба соединения партизанских отрядов Минской области, партизанской бригады "Пламя", партизанского отряда "Родина", бригады "Разгром", которые символизируют всенародный всенародный характер борьбы белорусского народа.



Среди парадных расчетов - расчеты офицеров факультета Генерального штаба Военной академии, курсанты факультета связи и автоматизированных систем управления и др.



Право завершить прохождение пеших парадных расчетов предоставлено гостям



Прохождение механизированной колонны традиционно начнется с прохождения танка Т-34.



Особенностью парада является значительное увеличение участвующих в нем новой или модернизированной техники.



Например, в состав механизированной колонны - порядка 70% образцов техники это новейшая техника или техника, прошедшая глубочайшую модернизацию, в том числе танк Т 72 Б3 с вооруженным прицелом отечественного производства Сосна У. Всё - соответствующее лучшим мировым стандартам.



Колонна бронетранспортеров, прошедших глубокую модернизацию на белорусских предприятиях оборонно-промышленного комплекса БТР- 70 МБ 1, высокоманевременные внедорожники "Богатырь", состоящие на вооружении сил специальных операций, легкобронированный автомобиль "Дракон", предназначенный для транспортировки командного состава соединений и воинских частей. Принятие на вооружение этих двух машин является ярким примером успешного сотрудничества в военно-технической сфере с Китайской Народной Республикой.



Также зрители увидят бронированное транспортное средство "Кайман", состоящее на вооружении 103-й воздушно десантной бригады, автомобиль произведен в Белоруссии на 140-м танковом ремонтном заводе. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: в Беларуси Ключевые слова: военный парад География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 68 раз Комментарии