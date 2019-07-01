Загрузка... Нынешний июнь был в Литве самым жарким за весь период наблюдений – метеорологи 🔊 Воспроизвести



Июнь нынешнего года был самым жарким за весь период наблюдений, говорят литовские метеорологи.



"Июнь был действительно самым теплым, среднемесячная температура была 20,1 градуса – примерно на 4,7 градуса превышала среднюю многолетнюю норму, она составляет 15,4 градуса", – сказал BNS советник Отдела исследований и развития Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.



До этого самым теплым был июнь 1999 года, когда была зафиксирована средняя температура 18,4 градуса.



"По сравнению с рядом прошлых лет нынешний июнь не является нормальным, как по имевшим место волнам жары, так по высоким температурам", – сказал Д. Валюкас.



На последующие четыре недели метеорологи тоже прогнозируют погоду теплее обычного. В июле среднемесячная температура должна быть на один градус выше, чем обычно (в июле среднемесячная температура составляет 17,9 градуса). Июнь нынешнего года был самым жарким за весь период наблюдений, говорят литовские метеорологи."Июнь был действительно самым теплым, среднемесячная температура была 20,1 градуса – примерно на 4,7 градуса превышала среднюю многолетнюю норму, она составляет 15,4 градуса", – сказал BNS советник Отдела исследований и развития Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.До этого самым теплым был июнь 1999 года, когда была зафиксирована средняя температура 18,4 градуса."По сравнению с рядом прошлых лет нынешний июнь не является нормальным, как по имевшим место волнам жары, так по высоким температурам", – сказал Д. Валюкас.На последующие четыре недели метеорологи тоже прогнозируют погоду теплее обычного. В июле среднемесячная температура должна быть на один градус выше, чем обычно (в июле среднемесячная температура составляет 17,9 градуса). Загрузка... BNS Категории: общество, здоровье, история Ключевые слова: жара, погода, продажи, напитки География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии