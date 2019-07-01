Смещение центров силы ослабляет влияние Литвы в Евросоюзе - ТЕМА BNS 🔊 Воспроизвести



Сложности при распределении постов в Евросоюзе (ЕС) свидетельствуют о повышении значения европейских партий, а слабая вовлеченность литовских политиков в их деятельность снижает влияние Литвы при принятии совместных решений, говорят дипломаты.



На проходящих в Брюсселе с воскресенья переговорах о руководящих постах в основных органах ЕС приоритетом является не географический или гендерный баланс, а партийная принадлежность.



"Берет верх партийная политика", – сказал BNS высокопоставленный дипломат.



Об этом в понедельник BNS говорили четыре связанных с деятельностью ЕС должностных лица из различных ведомств, однако они согласились дать комментарии только на условиях анонимности из-за остроты вопроса.



"Недостаток" Дали Грибаускайте – беспартийность Сложности при распределении постов в Евросоюзе (ЕС) свидетельствуют о повышении значения европейских партий, а слабая вовлеченность литовских политиков в их деятельность снижает влияние Литвы при принятии совместных решений, говорят дипломаты.На проходящих в Брюсселе с воскресенья переговорах о руководящих постах в основных органах ЕС приоритетом является не географический или гендерный баланс, а партийная принадлежность."Берет верх партийная политика", – сказал BNS высокопоставленный дипломат.Об этом в понедельник BNS говорили четыре связанных с деятельностью ЕС должностных лица из различных ведомств, однако они согласились дать комментарии только на условиях анонимности из-за остроты вопроса. Предложение лидеров Германии и Франции, чтобы председателем Еврокомиссии (ЕК) стал кандидат социалистов – голландец Франс Тиммерманс, в воскресенье было отклонено объединяющей правых Европейской народной партией (ЕНП).



В партийных совещаниях, где обсуждаются кандидаты, не участвовали ни президент Литвы Даля Грибаскайте, ни премьер Саулюс Сквярнялис, ни другие литовские политические лидеры.



Не входит ни в какую политическую партию Европы и избранный президент Гитанас Науседа.



Вовлеченность представителей Литвы в партийные переговоры тормозится тем, что, согласно Конституции Литвы, президент не может быть членом партии, а по сложившейся традиции именно президент представляет Литву на саммитах.



Несколько дипломатов сказали, что беспартийный статус Д. Грибаускайте заметно снизил ее шансы стать председателем Европейского совета, хотя она прекрасно соответствует другим критериям – у нее большой европейский опыт, она женщина и представляет регион Восточной Европы.



"Влияние партий растет, а наши возможности, как небольшой страны, влиять на процессы и получить тот или иной пост снижаются", – сказал другой дипломат.



Провинциальная политика?



Дипломаты подчеркивают, что последний саммит отражает долговременную тенденцию – влияние групп европейских партий растет уже несколько лет.



Практически перед каждым заседанием Европейского совета проходят партийные встречи, на которых принадлежащие к одним политическим группам лидеры согласуют будущие вопросы.



Несмотря на то, что вовлеченность любого президента Литвы может вызвать сомнения относительно того, совместимо ли это с конституционным принципом беспартийности, активности в других форматах не выказывают сами литовские политики.



В европейских партийных структурах из представителей Литвы активнее других ведут себя представители партии Союз отечества – Христианских демократов Литвы, другие партии ведут себя намного пассивнее.



"Европейские партии приобретают все больший вес при принятии решений, а Литва в партийной игре почти не участвует, за исключением ЕНП. Политика Литвы в этом аспекте довольно провинциальна", – сказал BNS один дипломат.



Переговоры лидеров стран-членов ЕС о распределении руководящих постов важнейших структурах продолжатся во вторник в полдень по литовскому времени, до этого будут проводиться интенсивные консультации.



"Пока никаких договоренностей нет. Могут возникнуть новые фамилии, могут состояться и индикативные голосования для выяснения, у кого из кандидатов больше шансов", – сказал BNS напрямую связанный с переговорами дипломат. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, ЕС, руководство — статья прочитана 72 раза Комментарии