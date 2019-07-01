Дали Грибаускайте нет в списках кандидатов в руководство ЕС 🔊 Воспроизвести © Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ



По словам Грибаускайте, политические силы не сбалансированы, а многие критерии при выборе кандидатов на руководящие должности просто забыты. Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила политические партии, прошедшие в Европейский парламент, в излишнем стремлении добиться большего влияния, сообщает



Литовский лидер подчеркнула, что процесс выдвижения кандидатов на высшие посты в ЕС очень сложен из-за того, что до сих пор применялся только критерий членства в той или иной политической партии. При этом, по ее мнению, "неоправданно забыты другие критерии Лиссабонского договора", такие как географическое и демографическое представительство, а также гендерный баланс. По словам Грибаускайте, политические силы не сбалансированы, а многие критерии при выборе кандидатов на руководящие должности просто забыты. Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила политические партии, прошедшие в Европейский парламент, в излишнем стремлении добиться большего влияния, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.Литовский лидер подчеркнула, что процесс выдвижения кандидатов на высшие посты в ЕС очень сложен из-за того, что до сих пор применялся только критерий членства в той или иной политической партии. При этом, по ее мнению, "неоправданно забыты другие критерии Лиссабонского договора", такие как географическое и демографическое представительство, а также гендерный баланс. "В Европейском парламенте, фрагментированном больше, чем обычно, четкий баланс политических сил еще не установлен. Партии интерпретируют результаты выборов неодинаково и стремятся получить как можно большее политическое влияние. Это может серьезно осложнить как будущую работу самих европейских институтов, так и процесс принятия решений в ЕС", — заявила Грибаускайте.



В воскресенье литовский президент приняла участие в срочном заседании Совета Европы, на котором обсуждались вопросы касательно возможных кандидатов на высшие посты в учреждениях Европейского союза.



По сообщению РИА Новости, глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС. Переговоры шли 20 часов, однако лидеры, вероятно, так и не достигли полного согласия.



Теперь саммит возобновится во вторник в 11 часов.



По данным источника РИА Новости, литовского президента среди кандидатов на основные посты ЕС все-таки нет.



Ранее Грибаускайте уже заявляла, что затянувшийся процесс назначения глав институтов ЕС может усложнить принятие решений и работу Еврокомиссии.



Некоторые литовские политики предполагали, что после истечения срока полномочий Грибаускайте займет один из высоких постов в ЕС. Однако, по словам эксперта Александра Носовича, западные аналитики низко оценивают ее шансы, так как, по его мнению, действующий президент Литвы "устарела морально", а в ее биографии слишком много противоречивых фактов, что вряд ли соответствует запросу европейцев. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, ЕС, руководство — статья прочитана 106 раз Комментарии