Главная >> Новости >> политика, в Европе >> Дали Грибаускайте нет в списках кандидатов в руководство ЕС

Дали Грибаускайте нет в списках кандидатов в руководство ЕС

© Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ


По словам Грибаускайте, политические силы не сбалансированы, а многие критерии при выборе кандидатов на руководящие должности просто забыты. Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила политические партии, прошедшие в Европейский парламент, в излишнем стремлении добиться большего влияния, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Литовский лидер подчеркнула, что процесс выдвижения кандидатов на высшие посты в ЕС очень сложен из-за того, что до сих пор применялся только критерий членства в той или иной политической партии. При этом, по ее мнению, "неоправданно забыты другие критерии Лиссабонского договора", такие как географическое и демографическое представительство, а также гендерный баланс.
"В Европейском парламенте, фрагментированном больше, чем обычно, четкий баланс политических сил еще не установлен. Партии интерпретируют результаты выборов неодинаково и стремятся получить как можно большее политическое влияние. Это может серьезно осложнить как будущую работу самих европейских институтов, так и процесс принятия решений в ЕС", — заявила Грибаускайте.

В воскресенье литовский президент приняла участие в срочном заседании Совета Европы, на котором обсуждались вопросы касательно возможных кандидатов на высшие посты в учреждениях Европейского союза.

По сообщению РИА Новости, глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС. Переговоры шли 20 часов, однако лидеры, вероятно, так и не достигли полного согласия.

Теперь саммит возобновится во вторник в 11 часов.

По данным источника РИА Новости, литовского президента среди кандидатов на основные посты ЕС все-таки нет.

Ранее Грибаускайте уже заявляла, что затянувшийся процесс назначения глав институтов ЕС может усложнить принятие решений и работу Еврокомиссии.

Некоторые литовские политики предполагали, что после истечения срока полномочий Грибаускайте займет один из высоких постов в ЕС. Однако, по словам эксперта Александра Носовича, западные аналитики низко оценивают ее шансы, так как, по его мнению, действующий президент Литвы "устарела морально", а в ее биографии слишком много противоречивых фактов, что вряд ли соответствует запросу европейцев.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: выборы, ЕС, руководство
статья прочитана 106 раз
добавлена сегодня, 1 июля, 14:49

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка