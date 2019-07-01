Награждённый в Польше спикер Сейма Литвы обещает продолжить дружбу с соседями 🔊 Воспроизвести Викторас Пранцкетис



Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в понедельник в Варшаве принял государственную награду Польши и пообещал продолжить дружбу с соседней страной.



"Сегодня я говорю вам, уважаемые члены Сейма и всему народу Польши, и благодарю вас за дружбу. Дружба, которая поддерживается нашими усилиями с обеих сторон, глядя на перспективу тесного сотрудничества", - сказал В.Пранцкетис в польском парламенте.



Говоривший по-польски спикер парламента утверждал, что уже невозможно представить себе, чтобы обе страны решали общие проблемы по-отдельности, в том числе проблемы национальных меньшинств.



"Мы стремимся и будем стремиться к тому, чтобы люди любой национальности чувствовали себя хорошо в наших странах, будучи представителями своей национальности и лояльными гражданами", - сказал спикер парламента Литвы. Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в понедельник в Варшаве принял государственную награду Польши и пообещал продолжить дружбу с соседней страной."Сегодня я говорю вам, уважаемые члены Сейма и всему народу Польши, и благодарю вас за дружбу. Дружба, которая поддерживается нашими усилиями с обеих сторон, глядя на перспективу тесного сотрудничества", - сказал В.Пранцкетис в польском парламенте.Говоривший по-польски спикер парламента утверждал, что уже невозможно представить себе, чтобы обе страны решали общие проблемы по-отдельности, в том числе проблемы национальных меньшинств."Мы стремимся и будем стремиться к тому, чтобы люди любой национальности чувствовали себя хорошо в наших странах, будучи представителями своей национальности и лояльными гражданами", - сказал спикер парламента Литвы. "Дорогие, я принимаю это как символ наших потеплевших отношений. В качестве доказательства дружбы за усилия по созреванию чувств между нашими людьми", - добавил он.



В.Пранцкетис был награждён Большим Крестом Ордена за заслуги перед Республикой Польша.



Маршал польского Сейма Марек Кухциньский при вручении награды сказал, что В.Пранцкетис стал основным лицом идеи возрождения межпарламентских отношений обеих стран.



"Это сблизило нас не только как депутатов Сейма и сенаторов, но также как поляков и литовцев", - сказал Кухциньский.



В феврале этого года после десятилетнего перерыва работа ​​Литовско-Польской парламентской ассамблеи была возобновлена.



"Эту форму парламентского сотрудничества наш парламент поддерживает только с ближайшими парламентами, но трудно представить более тесные отношения, чем поляков и литовцев", - сказал маршал польского парламента.



В воскресенье спикер литовского Сейма в Польше отмечал 450-ю годовщину Люблинской унии, которая объединила Великое княжество Литовское (ВКЛ) и Польшу в Республику двух народов (Речь Посполита).



6 июля ​​во Дворце великих князей литовских в Вильнюсе будет выставлена знаменитая картина Яна Матейки "Люблинская уния".



На открытие этой выставки намерен приехать и маршал польского парламента.



Отношения между Литвой и Польшей в последние годы значительно потеплели, несмотря на продолжающиеся споры по вопросам истории или положения меньшинств. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Литва, польша, юбилей, награждение, Спикер, Люблин, уния География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии