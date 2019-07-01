В Литве за июнь этого года утонули 32 человека 🔊 Воспроизвести



В июне этого года в водоёмах Литвы утонули 32 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних.



Как BNS сообщила Лаура Валаускене, представитель Департамента противопожарной защиты и спасения (ДПЗС), основными причинами утопления были купание в неизвестных водоёмах и употребление алкоголя.



По её словам, мужчины тонут в четыре раза чаще, чем женщины. Группа людей в возрасте 45-64 лет является наиболее рискованной.



Согласно статистике департамента, в июне прошлого года утонуло 19 человек, что примерно на 40% меньше, чем в этом году.



По словам Л.Валаускене, рост числа утопленников может быть обусловлен жаркой погодой.



ДПЗС рекомендует не купаться в незнакомых местах. Специалисты также напоминают, что после употребления алкоголя купаться в водоёмах запрещается.



Всего в этом году в водоёмах утонул 61 человек. В июне этого года в водоёмах Литвы утонули 32 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних.Как BNS сообщила Лаура Валаускене, представитель Департамента противопожарной защиты и спасения (ДПЗС), основными причинами утопления были купание в неизвестных водоёмах и употребление алкоголя.По её словам, мужчины тонут в четыре раза чаще, чем женщины. Группа людей в возрасте 45-64 лет является наиболее рискованной.Согласно статистике департамента, в июне прошлого года утонуло 19 человек, что примерно на 40% меньше, чем в этом году.По словам Л.Валаускене, рост числа утопленников может быть обусловлен жаркой погодой.ДПЗС рекомендует не купаться в незнакомых местах. Специалисты также напоминают, что после употребления алкоголя купаться в водоёмах запрещается.Всего в этом году в водоёмах утонул 61 человек. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: лето, утонувшие География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии