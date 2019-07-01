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Лукишкская тюрьма во вторник закрывается: выселены последние осужденные дополнено



После того, как в понедельник будут переведены последние заключенные, во вторник будет официально объявлено об официальном закрытии Лукишкской тюрьмы-следственного изолятора в столице Литвы. В понедельник об этом сообщило Министерство юстиции.

"В ближайшее время тюрьма будет передана Turto bankas (Имущественному банку) и тогда будет принято решение, будет ли объект продано, но это уже не вопрос министерства. Наш вопрос – выселение", – сказал BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

В течение двух недель намечается организовать дискуссию о том, что можно разместить в помещениях тюрьмы.

"Мы надеемся, что по меньшей мере часть объекта будет продана, и мы получим средства на эффективизацию сети пенитенциарных учреждений. Но главное, что это место, неважно, будет оно продано или, может быть, там будет какой-то общественный объект. Главное – чтобы люди не видели в центре города колючей проволоки", – сказал министр.
Тюремный комплекс Лукишкес состоит из шести зданий, расположенных в центре Вильнюса, рядом со зданиями сейма, Верховного суда Литвы, Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса и Министерства иностранных дел.

Комплекс составляют тюремные помещения, больница, промышленные и административные здания, а также православная церковь св. Николая Чудотворца, которая с 2002 года включена в Реестр культурных ценностей.

В начале этого года здесь содержалось около 700 заключенных и задержанных содержались, которых постепенно переводили в другие пенитенциарные учреждения.

Министр Э. Янкявичюс заверил, что заключенные, переведенные в другие места заключения, продолжают отбывать сроки в таких же условиях, в каких они отбывали наказание в Лукишкской тюрьме.

После выселения тюрьмы и передачи комплекса государственному Имущественному банку он может продать это имущество на рынке или реализовать государственный проект. И тем не менее есть сомнения, станет ли этот объект привлекательным для покупателей из-за требований к охране наследия.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: тюрьма, Лукишкес, Минюст, перенос
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 1 июля, 12:53

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