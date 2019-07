Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Крупный газовоз - первый из двух, ожидаемых в июле - должен прибыть на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в понедельник. Этот газ, вероятно, предназначен для крупнейшего потребителя газа в стране, производителя удобрений Achema в городе Йонаве.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Discoverer отправился из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод по производству сжиженного природного газа Equinor, и прибывает в Клайпеду в понедельник утром.



"На судне около 138 тыс. кубометров СПГ", - сказала BNS менеджер по коммуникациям компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.



В этом газовом году терминал в Клайпеде используют три компании - Achema, Lietuvos energija AB, Lietuvos energijos tiekimas (LET) и Imlitex, входящая в группу по торговле сырьём Imlitex Holdings. Achema не комментирует, у кого и сколько газа покупает.



* * *



Датская компания European Energy планирует в Литве развивать ветряные электростанции мощностью около 500 мегаватт (МВт), однако руководитель Литовской ассоциации ветроэнергетики Айстис Радавичюс сомневается в осуществимости таких амбиций.



Андрюс Чипас, представитель основанной в прошлом году European Energy Lithuania, говорит, что компания решила прийти в Литву, потому что инвестировать здесь не рискованно.



"Литва, как страна, надежна для инвестицией. Вот главный критерий, который повлиял на приход в Литву. И планы Литвы отключиться от третьих стран. Насколько нам известно, в Литву по-прежнему импортируется около 60% электричества из других стран", - сказал он BNS.



А.Чипас не раскрыл объём будущих инвестиций, в то время как А.Радавичюс говорит, что инвестиции в ветряную электростанцию ​​мощностью 1 МВт составляют около 1 млн. евро. В этом случае все запланированные датчанами инвестиции могут составить около 500 млн евро.



По словам А.Чипаса, строительство парков может начаться через два года. По его утверждению, компания больше ориентируется на центральную часть Литвы, строительство уже запланировано в Рокишкском, Аникщяйском, Расейняйском районах, ведётся поиск новых территорий.



А.Радавичюс, глава Литовской ассоциации ветроэнергетики, сомневается в стремлении Дании развивать ветроэлектростанции мощностью 500 МВт, поскольку в Литве существуют некоторые ограничения.



"Мы ждём аукционов (технологически нейтральные аукционы - BNS). Продаваемая на аукционе ёмкость составляет 300 гигаватт/часов - около 100 МВт. Я считаю, что в условиях рынка на данный момент это неблагоприятно, поскольку банки требуют долгосрочные контракты на покупку электроэнергии", - сказал Раддавичюс BNS.



В последние годы развитие ветропарков в Литве несколько замедлилось, поскольку первый этап аукционов состоялся в 2011–2015 годах, и выделенные ему квоты уже исчерпаны.



В Литве функционируют более 20 ветропарков, а их общая установленная мощность превышает 500 МВт.



European Energy уже разработала ветровые и солнечные электростанции более 1 тыс. МВт. В настоящее время она строит парки в Дании, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Бразилии и Мексике.



В 2017 году выручка European Energy составила 186,7 млн ​​евро.



* * *



Консолидированные доходы контролируемой государством группы Lietuvos energija за пять месяцев года составили 655 млн евро, что на 22,6% больше, чем в январе-мае прошлого года, когда они достигали 534,2 млн евро, сообщила Lietuvos energija через информсистему Вильнюсской биржи Nasdaq.



"Рост доходов группы был обусловлен увеличением поставок дочернего предприятия Lietuvos energijos tiekimas на торговой бирже Geton Energy", - говорится в сообщении группы.



Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за январь-май составила 119,3 млн евро - на 5,2% больше (113,4 млн евро).



По данным Lietuvos energija, рост EBITDA был обусловлен улучшением результатов деятельности по распределению электроэнергии и газа.



"Сохранить такую динамику показателей помогает рост стоимости инвестиций в обновление регулируемых активов - распределительных сетей. На рост показателя также повлияло увеличение портфеля ветроэнергетики группы в конце прошлого года", - отмечается в сообщении.



* * *



Приобретённый одним из крупнейших коммерческих банков страны Swedbank технологический центр Rise Vilnius, который связывает международные стартап-сообщества, меняет название на Rockit.



"Обновленный центр продолжит свою деятельность, способствуя процветанию экосистемы "финтех" в нашей стране и повышению известности Литвы как финтех-центра в мире», - заявил в понедельник министр финансов Вилюс Шапока.



Кроме того, Swedbank заявляет, что будет сотрудничать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и эстонской компанией стартапов Startup Wise Guys.



ЕБРР обеспечит финансирование стартапов на ранних этапах и позволит пользоваться сетью наставников. ЕБРР также будет оказывать поддержку развитию и инициативам Rockit.



По словам главы ЕБРР в странах Балтии Матти Хииринена, одним из приоритетов банка в Литве является повышение конкурентоспособности экономики с уделением особого внимания инвестициям и передовым технологиям.



"Финансовые технологии являются одним из секторов, которые могут способствовать прогрессу и росту рынка", - сказал Хииринен.



В то же время, Rockit совместно с Startup Wise Guys будет разрабатывать программу акселератора финансовых технологий Wise Guys Fintech 3 Accelerator, она побудит развитие решений fintech и предоставит участникам программы начальный капитал, рабочие места и консультации по развитию бизнеса.



Поскольку Startup Wise Guys сотрудничают с Google, участники программы также получат возможность пользоваться преимуществами Google Developers Launchpad - наставниками, контактной сетью, технологическими инструментами, кредитами Google Cloud и Google Firebase.



В июле 2016 года Rise Vilnius был запущен по инициативе Barclays, а в мае этого года было объявлено, что британский банк, покидая Литву, продаёт центр банку Swedbank.



Технологический центр сотрудничает с проектами Women Go Tech, Future Entrepreneurs, Diversity Charter, Facebook Developer Circles и DEX Mettup. В настоящее время центр объединяет 34 фирмы.



* * *



В Литве за шесть месяцев этого года было зарегистрировано 26162 новых легковых автомобиля - на 48% больше, чем в прошлом году (17879), сообщает издание AutoTyrimai, основываясь на данных Regitra.



"Интенсивный реэкспорт остается ключевым фактором быстрого роста: 2144 новых автомобилей, зарегистрированных в июне (из них: Fiat - 2020, Jeep - 53 и 39 Alfa Romeo), были сняты с учёта ещё до конца месяца, и не менее 27 будут сняты с учёта в ближайшем будущем", - отмечает AutoTyrimai.



В июне регистрация частных автомобилей подскочила на 42% до 4550, в то время легковых коммерческих - на 9% до 412.



В прошлом месяце бренд Fiat продолжал доминировать на рынке (2427 единиц), вторую позицию заняла Toyota (515 единиц), третью - Volkswagen (416 единиц) и Renault на четвёртом месте (247 единиц). Среди престижных брендов на этот раз лидером был BMW (65).



* * *



LitCapital, компания по управлению венчурным капиталом, объявила о продаже фонду, управляемый KJK Management, акций Baltic Bicycle Trade, которая контролирует предприятие Baltik vairas. Стоимость сделки не указана.



Юридическая фирма Cobalt сообщила, что сделка должна быть завершена в третьем квартале 2019 г., в зависимости от того, когда будет получено разрешение антимонопольного органа - Совета по конкуренции.



LitCapital совместно с датской компанией Asgaard инвестировали в Baltic Bicycle Trade в 2013 году.



Baltic Bicycle Trade в 2017-2018 финансовом году получила 90 тыс. евро дохода (столько же, что и в предыдущем году), чистая прибыль предприятия сократилась на 6,3% до 251 тыс. евро.



LitCapital также инвестировала в предприятие лазерных компонентов Altechna, в предприятие электронных приборов Eldes, в фирму логистики и складирования NNL LT, а также в группу медицинских услуг. Размер одной инвестиции колеблется от 1 до 5 млн евро.



* * *



Учрежденная управляющим фондами частного капитала BaltCap и японским предприятием по управлению фондами JBIC IG Partners компания по управлению фондами NordicNinja VC инвестировала в эстонскую транспортную платформу Bolt (бывшую Taxify). Сумма инвестиций не раскрывается.



"Достижения Bolt в деле создания лидирующей транспортной платформы впечатляют. Инвестируя, мы поддерживаем стремление компании создать транспортную систему будущего", – сказал для пресс-релиза руководящий партнер NordicNinja VC Томосаку Сохара.



"NordicNinja VC управляет фондом в более чем 100 млн евро по инвестициям в компании технологий в Северных и Балтийских странах. В фонд инвестировали японские компании Honda, Panasonic и Omron.



Компанию учредил японский международный банк сотрудничества (JBIC) и созданное 19-ю частными компаниями инвестиционное предприятие Industrial Growth Platform. NordicNinja VC уже инвестировала в платформу транспортного планирования Whim, создающую Maas Global и компанию расширенных звуковых технологий Flexound.



Платформа Bolt действует в 30-и странах Европы и Африки, ее услугами пользуется более 25 млн клиентов.



