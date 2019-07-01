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LRTK борется с российской пропагандой



Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) интернет-провайдерам приказала заблокировать семь сайтов, незаконно распространяющих телевизионные программы.

Принятым на прошлой неделе решением LRTK распорядилась заблокировать следующие сайты: interntv.ru, tivix.co, tv-one.org, piranya.com, vefire.ru, tvradio.biz, tvtvtv.ru. Решение узаконил Вильнюсский окружной административный суд.

Веб-сайты блокируются, поскольку они не сообщили о своей деятельности в LRTK, а потому их деятельность в соответствии с национальным законодательством считается незаконной .

Попытки подключиться к вышеупомянутым веб-сайтам будут перенаправлены на созданный LRTK информационный сайт stop.rtk.lt.

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Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) отмечает, что объёмы российской продукции в телевизионных программах Литвы становятся меньше.
Как сообщает комиссия после оценки данных мониторинга за 2018 год и этого года, среди продукции производства других стран доминируют Соединённые Штаты Америки.

"Продукция российского производства была второй по объёмам в телевизионных программах, но очевидно, что в 2019 году доля российского производства в сравниваемых телепрограммах сократилась более чем на 20 часов: в 2018-м общее количество передач в неделю составило 95 час. 33 мин., а в 2019 г. - 75 час. 6 мин.", - отмечает комиссия.

По данным LRTK, как и в прошлом году, российская продукция в основном транслировалась на телеканалах Lietuvos rytas TV и BTV - по 40 час. 31 мин. и 17 час. 35 мин. в неделю. На этих телеканалах эти трансляции также сократились - в прошлом году телевиканал Lietuvos rytas транслировал российские передачи и фильмы в течение 46 час. 36 мин., BTV - 38 час. 9 мин.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, пропаганда, LRT, каналы
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 июля, 14:30

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