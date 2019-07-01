Упрощена процедура приглашения иностранцев, выдачи вида на жительство в Литве

С 1 июля в Департаменте миграции упрощается порядок приглашения иностранцев, объединены процедуры выдачи вида на жительство.
Как сообщается ведомством, для приглашения иностранца больше не потребуется одобрение миграционной службы, а все связанные с подтверждением приглашения иностранца процедуры будут автоматизированы.
Приглашающий иностранца не должен будет, как прежде, обращаться за подтверждением приглашения и согласием владельца жилья для размещения приглашенного иностранца.
Для выдачи шенгенской визы приглашающий представит только посредническое письмо, подтверждающее обязанность приглашающего лица позаботиться о потребностях прибывающего лица.
Приглашения иностранцев оформляются бесплатно, их количество не ограничено.
Изменился также порядок выдачи и замены вида на жительство для иностранцев в Литве - процедуры рассмотрения заявления о выдаче или замене вида на жительство, принятия решения и выдачи вида на жительство объединены.
Благодаря объединению процедур биометрические данные иностранца будут взяты из прошения о выдаче или замене вида на жительство, а после положительного решения изготовление вида на жительство будет произведено автоматически.
Перед подачей прошения о получении вида на жительство или замене документа иностранец должен будет уплатить фиксированный государственный сбор, если только он не освобожден от его уплаты в соответствии с законом.
Департамент миграции также предупреждает, что за оформление документа придётся заплатить сразу при подаче прошения на выдачу или замену вида на жительство.
Благодаря объединению процедур биометрические данные иностранца будут взяты из прошения о выдаче или замене вида на жительство, а после положительного решения изготовление вида на жительство будет произведено автоматически.
Перед подачей прошения о получении вида на жительство или замене документа иностранец должен будет уплатить фиксированный государственный сбор, если только он не освобожден от его уплаты в соответствии с законом.
Департамент миграции также предупреждает, что за оформление документа придётся заплатить сразу при подаче прошения на выдачу или замену вида на жительство.