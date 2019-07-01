Загрузка... Упрощена процедура приглашения иностранцев, выдачи вида на жительство в Литве 🔊 Воспроизвести



С 1 июля в Департаменте миграции упрощается порядок приглашения иностранцев, объединены процедуры выдачи вида на жительство.



Как сообщается ведомством, для приглашения иностранца больше не потребуется одобрение миграционной службы, а все связанные с подтверждением приглашения иностранца процедуры будут автоматизированы.



Приглашающий иностранца не должен будет, как прежде, обращаться за подтверждением приглашения и согласием владельца жилья для размещения приглашенного иностранца.



Для выдачи шенгенской визы приглашающий представит только посредническое письмо, подтверждающее обязанность приглашающего лица позаботиться о потребностях прибывающего лица.



Приглашения иностранцев оформляются бесплатно, их количество не ограничено. С 1 июля в Департаменте миграции упрощается порядок приглашения иностранцев, объединены процедуры выдачи вида на жительство.Как сообщается ведомством, для приглашения иностранца больше не потребуется одобрение миграционной службы, а все связанные с подтверждением приглашения иностранца процедуры будут автоматизированы.Приглашающий иностранца не должен будет, как прежде, обращаться за подтверждением приглашения и согласием владельца жилья для размещения приглашенного иностранца.Для выдачи шенгенской визы приглашающий представит только посредническое письмо, подтверждающее обязанность приглашающего лица позаботиться о потребностях прибывающего лица.Приглашения иностранцев оформляются бесплатно, их количество не ограничено. Изменился также порядок выдачи и замены вида на жительство для иностранцев в Литве - процедуры рассмотрения заявления о выдаче или замене вида на жительство, принятия решения и выдачи вида на жительство объединены.



Благодаря объединению процедур биометрические данные иностранца будут взяты из прошения о выдаче или замене вида на жительство, а после положительного решения изготовление вида на жительство будет произведено автоматически.



Перед подачей прошения о получении вида на жительство или замене документа иностранец должен будет уплатить фиксированный государственный сбор, если только он не освобожден от его уплаты в соответствии с законом.



Департамент миграции также предупреждает, что за оформление документа придётся заплатить сразу при подаче прошения на выдачу или замену вида на жительство. Загрузка... BNS Категории: общество Ключевые слова: тариф, сбор, миграция, акции, ВНЖ География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии