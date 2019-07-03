Переговоры по коалиции переходят в правительство: обсуждают финансовые возможности 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Ведущие переговоры о правящей коалиции представители четырёх партий в понедельник планируют встретиться в Доме правительства.



"В понедельник прозвучало приглашение премьер-министра переговорщикам встретиться с правительством. Цель встречи - ещё раз очень чётко услышать, каковы финансовые возможности государства и как сочетать желания, на которые может не хватить бюджета", - сказал BNS советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас.



О вхождении в правящую коалицию ведут переговоры Союз крестьян и зелёных Литвы, Литовская социал-демократическая рабочая партия, Порядок и справедливость, а также Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.



Относительно новой программы и постов правящего большинства на прошлой неделе политики четырёх партий не смогли договориться, и отложили подписание коалиционного соглашения ещё на одну неделю. Ведущие переговоры о правящей коалиции представители четырёх партий в понедельник планируют встретиться в Доме правительства."В понедельник прозвучало приглашение премьер-министра переговорщикам встретиться с правительством. Цель встречи - ещё раз очень чётко услышать, каковы финансовые возможности государства и как сочетать желания, на которые может не хватить бюджета", - сказал BNS советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас.О вхождении в правящую коалицию ведут переговоры Союз крестьян и зелёных Литвы, Литовская социал-демократическая рабочая партия, Порядок и справедливость, а также Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.Относительно новой программы и постов правящего большинства на прошлой неделе политики четырёх партий не смогли договориться, и отложили подписание коалиционного соглашения ещё на одну неделю. Тогда премьер-министр Саулюс Сквярнялис объявил в Сейме, что в понедельник он встретится с переговорщиками для обсуждения их предложений.



"В понедельник в правительстве мы окончательно посмотрим, какие ещё потребности появились, потому что каждый день появляются новые, и тогда мы всех вернём к реальности. Ожидания всегда бывают (слишком высокие - BNS), но есть возможности и есть реальность", - заявил премьер-министр журналистам в четверг.



"Крестьяне" тоже подтвердили в четверг, что если какая-либо партия не согласится присоединиться к коалиции, то договор будет подписан между тремя политическими силами - они согласились бы сформировать правительство меньшинства.



В ходе переговоров наибольшую полемику вызвали так называемые детские деньги. В настоящее время пособие на ребенка составляет 50 евро, а для многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями - 70 евро на ребенка, "крестьяне" согласны, чтобы сумма возросла до 70 и 100 евро соответственно.



Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) предложила увеличить "детские деньги" до 100 евро в следующем году и до 120 евро в 2021-м. Социал-трудовики также предлагают увеличить "детские деньги" и поддерживаемые государством доходы, ввести бесплатное питание в школах для учеников начальных классов, сократить расходы по государственному управлению и вырубку лесов.



Правящее большинство из четырёх упомянутых выше партий будет иметь 76 голосов в Сейме. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 221 раз Комментарии