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Во Франции погиб В.Скруйбис



В горах Франции в минувшую субботу погиб президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Витаутас Скруйбис.

Это BNS подтвердил находящийся во Франции президент Каунасского спортивного авиационного клуба "Полёт вместе" Дарюс Лукошявичюс.

По его словам, обстоятельства происшествия в данное время выясняют сотрудники правоохранительных органов Франции.

Вице-президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Робертас Песлякас позже BNS уточнил, что несчастье произошло во время самостоятельной тренировки В.Скруйбиса.

В.Скруйбис был избран президентом Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов в марте 2018 года.
BNS
Категории: общество, спорт, чп и криминал
Ключевые слова: Франция, погибшие, дельтапланеризм, Витаутас Скруйбис
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 июля, 09:30

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