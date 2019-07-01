Во Франции погиб В.Скруйбис 🔊 Воспроизвести



В горах Франции в минувшую субботу погиб президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Витаутас Скруйбис.



Это BNS подтвердил находящийся во Франции президент Каунасского спортивного авиационного клуба "Полёт вместе" Дарюс Лукошявичюс.



По его словам, обстоятельства происшествия в данное время выясняют сотрудники правоохранительных органов Франции.



Вице-президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Робертас Песлякас позже BNS уточнил, что несчастье произошло во время самостоятельной тренировки В.Скруйбиса.



В.Скруйбис был избран президентом Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов в марте 2018 года. В горах Франции в минувшую субботу погиб президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Витаутас Скруйбис.Это BNS подтвердил находящийся во Франции президент Каунасского спортивного авиационного клуба "Полёт вместе" Дарюс Лукошявичюс.По его словам, обстоятельства происшествия в данное время выясняют сотрудники правоохранительных органов Франции.Вице-президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Робертас Песлякас позже BNS уточнил, что несчастье произошло во время самостоятельной тренировки В.Скруйбиса.В.Скруйбис был избран президентом Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов в марте 2018 года. BNS Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: Франция, погибшие, дельтапланеризм, Витаутас Скруйбис География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии