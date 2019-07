La Croix: G20 не хватает авторитета, но это лучше, чем ничего 🔊 Воспроизвести



Являясь пусть и глобальным, но всё же не всемирным форумом стран, «Большая двадцатка» не имеет такого же авторитета, как, например, Генассамблея ООН, пишет La Croix. Вместе с тем в нынешней обстановке, когда многие страны отвергают старые союзы и отдаляются от принципов мультилатерализма, а перед ними встают проблемы, которые можно решать только сообща, «двадцатка» всё равно оказывается полезной, полагают обозреватели издания.



В час, когда в мире распространяется «односторонний подход к политике, расторжение договоров и отказ от альянсов», стартовавший в пятницу в японской Осаке саммит «Большой двадцатки» является «перерывом от охватившего всех вокруг стремления защитить свой суверенитет, характеризующего, судя по всему, этот новый мировой беспорядок», пишет французская La Croix.



«Перестали работать три главных механизма обеспечения безопасности — больше нет американской мощи, к которой прибегали в крайнем случае, для того чтобы заставить кого-то уважать мировой порядок; так и не сложилось чёткой системы международного правительства; и наконец, что беспокоит больше всего, разные страны даже не могут собраться и найти общий язык», — писал в опубликованной 13 июня колонке для The New York Times постпред Франции при ООН Франсуа Деллатр, после этого покинувший свой пост.



В свою очередь, бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд недавно отмечал, что «самый фундаментальный принцип международных отношений, а именно — запрет на захват территории силой, попирает не только Россия своими действиями в Крыму или Китай — в Восточно-Китайском море, но также и та поддержка, которую оказывают США присоединению Голанских высот и отдельных районов Западного берега реки Иордан», цитирует дипломата La Croix.



Как констатируют авторы статьи, после финансового кризиса 2008 года «Большая двадцатка» смогла увеличить своё поле деятельности, включив в клуб различные международные организации. Кроме того, на каждый саммит приглашаются государства, не входящие в «двадцатку». Таким образом, клуб показал свою полезность, обеспечивая «хотя бы минимальную координацию действий на международной арене», отмечают журналисты.



«G20 стал глобальным форумом, но при этом не таким всемирным, как Генассамблея или Экономический и социальный совет ООН. По этой причине он страдает от недостатка морального авторитета, — рассуждает в интервью La Croix профессор Института политических исследований Парижа Гийом Девен. — Это политический выбор. Великие державы держатся поодаль от ООН, чтобы уклониться от обязанности работать с другими странами».



Одной из главных тем нынешнего саммита G20 будет изменение климата — в частности, президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал, что не подпишет итоговую декларацию саммита, если в ней не будет провозглашены «климатические цели», говорится в материале. Между тем, если борьба с климатическими изменениями в 2015 году вылилась в Парижское соглашение, то уже два года назад на саммите «двадцатки» в Гамбурге можно было наблюдать за тем, насколько сильно по этому вопросу расходятся позиции США и 19 остальных стран — ведь незадолго до мероприятия Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения, отмечают авторы.



Другой проблемой, которую необходимо решать всем странам вместе, является неравенство — по словам бывшего директора-распорядителя МВФ Мишеля Камдессю, оно является одним из самых «укоренённых напастей» человечества и достигает особенно ужасных масштабов в бедных странах; вместе с тем, как подчёркивает экономист, разрыв между странами, как это ни парадоксально, сокращается. Как подчёркивают авторы, именно G20 может служить примером того, что «некоторые южные или развивающиеся страны» действительно получили возможность участвовать в принятии решений глобального масштаба.



Наконец, в зону ответственности стран «двадцатки» входит и интернет, который обладает как серьёзным созидательным потенциалом — например, давая возможность бедным африканским детям получать образование дистанционно, — так и способностью манипулировать людьми, усиливая разочарованность жителей южных стран своей действительностью через демонстрацию им «зачастую идеализированного» быта северян или влияя на мнение избирателей через рекламу, в чём, например, обвиняют Россию, пишут обозреватели La Croix. Главы государств — членов G20 регулярно поддерживают инициативы по налогообложению интернет-торговли и созданию нормативно-правовых актов для криптовалют, отмечают они.



