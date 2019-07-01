Росатом готовится поставлять топливо ТВС-Квадрат для АЭС в США 🔊 Воспроизвести



Один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов - "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК, Новосибирск, входит в топливную компанию "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом") намерен до конца года завершить квалификацию производства топлива "ТВС-Квадрат" для АЭС в США, сообщает



"На сегодня у нас осуществляется квалификация производства. Мы должны убедить нашего потребителя в том, что наше производство обеспечивает необходимого качества продукцию. Вот сейчас мы должны доказать потребителю, что наше производство к этому готово. Мы в этом году планируем завершить квалификацию производства", - отметил главный конструктор НЗХК Анатолий Енин, сообщает "Прайм".



"ТВЭЛ" в 2016 г. подписала первый контракт с американским оператором АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию в США российского топлива "ТВС-Квадрат", предназначенного для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением). Такие реакторы работают на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более 50% действующих энергетических реакторов в мире).



Российская разработка называется "ТВС-Квадрат", потому что эти топливные сборки имеют квадратное сечение, как и топливные сборки, применяемые в реакторах PWR. Один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов - "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК, Новосибирск, входит в топливную компанию "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом") намерен до конца года завершить квалификацию производства топлива "ТВС-Квадрат" для АЭС в США, сообщает "Вести.Экономика" "На сегодня у нас осуществляется квалификация производства. Мы должны убедить нашего потребителя в том, что наше производство обеспечивает необходимого качества продукцию. Вот сейчас мы должны доказать потребителю, что наше производство к этому готово. Мы в этом году планируем завершить квалификацию производства", - отметил главный конструктор НЗХК Анатолий Енин, сообщает "Прайм"."ТВЭЛ" в 2016 г. подписала первый контракт с американским оператором АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию в США российского топлива "ТВС-Квадрат", предназначенного для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением). Такие реакторы работают на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более 50% действующих энергетических реакторов в мире).Российская разработка называется "ТВС-Квадрат", потому что эти топливные сборки имеют квадратное сечение, как и топливные сборки, применяемые в реакторах PWR. vestifinance.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: США, поставки, топливо, Росатом, разработки — статья прочитана 129 раз Комментарии