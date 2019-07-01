В Литве из-за засухи предложили создать фонды взаимопомощи для фермеров 🔊 Воспроизвести © Flickr/ www.tOrange.biz Valdemar Fishmen



Механизм помощи может стать бесполезным, если фермеры так и не научатся работать в условиях жары и засухи. В Литве на фоне засухи предложили создать фонды взаимопомощи для фермеров, сообщает



Часть денег будут вносить фермеры, а часть – государство. Однако, по мнению специалистов, создание таких фондов невозможно, если фермеры не заинтересованы в том, чтобы выделять свои средства или собирать незначительные суммы.



Специалисты по семеноводству утверждают, что новая техника может и не понадобиться, если фермеры не смогут приспособиться к жаре и засухе. Они все еще мало внимания уделяют тому, что выращивать, чтобы убытки были как можно меньшими. Механизм помощи может стать бесполезным, если фермеры так и не научатся работать в условиях жары и засухи. В Литве на фоне засухи предложили создать фонды взаимопомощи для фермеров, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на LRT.Часть денег будут вносить фермеры, а часть – государство. Однако, по мнению специалистов, создание таких фондов невозможно, если фермеры не заинтересованы в том, чтобы выделять свои средства или собирать незначительные суммы.Специалисты по семеноводству утверждают, что новая техника может и не понадобиться, если фермеры не смогут приспособиться к жаре и засухе. Они все еще мало внимания уделяют тому, что выращивать, чтобы убытки были как можно меньшими. Менеджер по продуктам Baltic Agro Генрикас Селезневас рассказал, что фермерами нужно себя заставить выращивать более ранние сорта пшеницы или озимого ячменя.



"Фермеры должны стараться выращивать, сеять как можно больше озимых культур. Это ключевой инструмент для предотвращения возможной засухи в следующем году", - заявил он.



Фермер из Мажейкяя Эгидиюс Поцевичюс говорит, что и озимые, и яровые либо не взошли, либо высохли - в этом угоду урожай будет плохой. Он признался, что посевы не страхует.



"Для меня это страхование очень скользкое дело, поскольку не известно, покроет ли страхование убытки", - сказал он.



Правительство внесло в Сейм поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских районов, которые предусматривают создание взаимных фондов фермеров и государственной поддержки. Это может быть один общий фонд или несколько разных для разных отраслей хозяйства.



Председатель комитета Сейма по сельскому хозяйству Андреюс Стачикас рассказал, что должны быть установлены четкие правила относительно того, как средства собираются и вносятся в фонд.



В противном случае фермеры не будут заинтересованы в распределении своих средств, и такой фонд не будет создан.



По словам Стачикаса, для того чтобы фонд был эффективным, он должен собрать до нескольких сотен миллионов евро. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: урожай, дожди, фермеры, засуха, удои География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии