Загрузка... Арабский язык вытеснил финский и стал вторым по распространенности в Швеции 🔊 Воспроизвести Фото: TT News Agency / Reuters



Из-за большого притока мигрантов арабский стал вторым по распространенности языком в Швеции. Он считается родным для более чем 200 тысяч человек. Об этом пишет шведский лингвист Микаэль Парквалль, его слова приводит Svenska Dagbladet, сообщает



По данным ученого, арабский даже вытеснил финский язык, который ранее занимал второе место. В настоящее время более распространенным в стране остается только шведский язык.



В последние несколько лет в Швецию приехали десятки тысяч мигрантов из ближневосточных стран. Так, в 2015-м страна приняла 163 тысячи беженцев, еще в последующие два года в королевство приехали 55 тысяч беженцев.



При этом издание отмечает, что полученные Паркваллем данные не являются официальными: Швеция не ведет подобную статистику на государственном уровне, считая, что такие подсчеты могут оскорбить проживающие в стране этнические группы. Из-за большого притока мигрантов арабский стал вторым по распространенности языком в Швеции. Он считается родным для более чем 200 тысяч человек. Об этом пишет шведский лингвист Микаэль Парквалль, его слова приводит Svenska Dagbladet, сообщает ЛЕНТА По данным ученого, арабский даже вытеснил финский язык, который ранее занимал второе место. В настоящее время более распространенным в стране остается только шведский язык.В последние несколько лет в Швецию приехали десятки тысяч мигрантов из ближневосточных стран. Так, в 2015-м страна приняла 163 тысячи беженцев, еще в последующие два года в королевство приехали 55 тысяч беженцев.При этом издание отмечает, что полученные Паркваллем данные не являются официальными: Швеция не ведет подобную статистику на государственном уровне, считая, что такие подсчеты могут оскорбить проживающие в стране этнические группы. Загрузка... lenta.ru Категории: в Европе, общество Ключевые слова: ислам, язык, Швеция, арабы — статья прочитана 122 раза Комментарии