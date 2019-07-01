Адамкус заявил, что не все решения Грибаускайте были полезны для Литвы 🔊 Воспроизвести © Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ



Бывший лидер республики также отметил, что все литовское общество ощущает конец правления действующего главы государства. Экс-президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что во время правления нынешнего лидера Дали Грибаускайте была проделана хорошая и нужная работа, однако были вещи, которым бы он как глава государства никогда не позволил бы произойти, сообщает



"Все литовское общество чувствует конец ее правления. То, что в течение десяти лет было табу, сегодня льется через край. Это показывает некоторое несогласие и неодобрение общественности в связи с прежней политической линией и некоторыми решениями. Срок полномочий Грибаускайте колебался - проделана хорошая и нужная работа, но были и вещи, которым я бы никогда не позволил произойти и не согласился бы, что они были полезны для общего развития нашего государства и создания дальнейшей жизни", - сказал он. Бывший лидер республики также отметил, что все литовское общество ощущает конец правления действующего главы государства. Экс-президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что во время правления нынешнего лидера Дали Грибаускайте была проделана хорошая и нужная работа, однако были вещи, которым бы он как глава государства никогда не позволил бы произойти, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на LRT."Все литовское общество чувствует конец ее правления. То, что в течение десяти лет было табу, сегодня льется через край. Это показывает некоторое несогласие и неодобрение общественности в связи с прежней политической линией и некоторыми решениями. Срок полномочий Грибаускайте колебался - проделана хорошая и нужная работа, но были и вещи, которым я бы никогда не позволил произойти и не согласился бы, что они были полезны для общего развития нашего государства и создания дальнейшей жизни", - сказал он. При этом Адамкус не уточнил, о каких именно решениях Грибаускайте идет речь.



Срок полномочий действующего президента заканчивается 12 июля. Новым главой государства станет победивший на выборах экономист Гитанас Науседа.



На этой неделе кабмин Литвы принял решение о назначении Грибаускайте пожизненного дохода. ежемесячно ей будут платить около 3,7 тысячи евро. Кроме того, с марта 2021 года она также будет получать европейскую пенсию за работу в ЕК.



Даля Грибаускайте занимает пост президента Литвы с 2009 года. Она была переизбрана на второй срок в 2014-м. До своего избрания главой государства она также была еврокомиссаром по бюджету и финансам. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: аналитика, Адамкус, Грибаускайте, оценка География: Литва — статья прочитана 53 раза Комментарии