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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Франция, Германия и Британия запустили платежную систему для торговли с Ираном в обход санкций США
Чтобы обойти санкции США против Ирана, Франция, Германия и Великобритания запускают платежную систему INSTEX. Об этом свидетельствует заявление внешнеполитической службы ЕС, сообщает СТРАНА.
Система INSTEX позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США. В работе этой системы ранее выражали заинтересованность также РФ и Китай.
"Франция, Германия и Великобритания проинформировали партнеров о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеры специального назначения, что направлено на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран ", - говорится в заявлении.
strana.ua
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