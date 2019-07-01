Франция, Германия и Британия запустили платежную систему для торговли с Ираном в обход санкций США 🔊 Воспроизвести



Чтобы обойти санкции США против Ирана, Франция, Германия и Великобритания запускают платежную систему INSTEX. Об этом свидетельствует заявление внешнеполитической службы ЕС, сообщает



Система INSTEX позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США. В работе этой системы ранее выражали заинтересованность также РФ и Китай.



"Франция, Германия и Великобритания проинформировали партнеров о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеры специального назначения, что направлено на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран ", - говорится в заявлении. Чтобы обойти санкции США против Ирана, Франция, Германия и Великобритания запускают платежную систему INSTEX. Об этом свидетельствует заявление внешнеполитической службы ЕС, сообщает СТРАНА Система INSTEX позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США. В работе этой системы ранее выражали заинтересованность также РФ и Китай."Франция, Германия и Великобритания проинформировали партнеров о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеры специального назначения, что направлено на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран ", - говорится в заявлении. strana.ua Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: война, санкции, угроза, Европа, Иран, авианосцы, Трамп — статья прочитана 68 раз Комментарии