Главная >> Новости >> в мире, политика, экономика >> Франция, Германия и Британия запустили платежную систему для торговли с Ираном в обход санкций США

Франция, Германия и Британия запустили платежную систему для торговли с Ираном в обход санкций США



Чтобы обойти санкции США против Ирана, Франция, Германия и Великобритания запускают платежную систему INSTEX. Об этом свидетельствует заявление внешнеполитической службы ЕС, сообщает СТРАНА.

Система INSTEX позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США. В работе этой системы ранее выражали заинтересованность также РФ и Китай.

"Франция, Германия и Великобритания проинформировали партнеров о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеры специального назначения, что направлено на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран ", - говорится в заявлении.
strana.ua
Категории: в мире, политика, экономика
Ключевые слова: война, санкции, угроза, Европа, Иран, авианосцы, Трамп
статья прочитана 68 раз
добавлена сегодня, 1 июля, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка