На Украине начался развал власти 🔊 Воспроизвести



1. Министр иностранных дел Украины Петр Климкин шлет ноту государству Россия, не ставя об этом в известность президента Зеленского.



2. Виктор Медведчук, украинский оппозиционный политик, не предупредив Зеленского, вступает в переговоры с Россией по газу и получает скидки. После этого, также не ставя в известность Зеленского, он едет в ЛДНР, проводит там переговоры с руководством непризнанных республик и привозит четырех украинских военнопленных домой даже не в обмен, а просто в подарок. После выборов президентом Владимира Зеленского на Украине начался следующий этап распада государственной власти. Зеленский не сумел – да и не для такого умения его проводили на этот пост – взять управление в свои руки. Буквально за неделю мир стал свидетелем совершенно невероятной для государства серии событий.1. Министр иностранных дел Украины Петр Климкин шлет ноту государству Россия, не ставя об этом в известность президента Зеленского.2. Виктор Медведчук, украинский оппозиционный политик, не предупредив Зеленского, вступает в переговоры с Россией по газу и получает скидки. После этого, также не ставя в известность Зеленского, он едет в ЛДНР, проводит там переговоры с руководством непризнанных республик и привозит четырех украинских военнопленных домой даже не в обмен, а просто в подарок.



3. Петр Порошенко заметил, что впервые за 5 лет после переворота Киев не предупредили о том, что в Осаке пройдет двусторонняя встреча Путина и Трампа. Раньше «европейские и американские партнеры всегда согласовывали свою позицию с Киевом». Тут, конечно, Порошенко себе польстил – с Киевом ничего не согласовывали, а просто предупреждали. Сейчас и предупреждать не посчитали нужным.



4. Выступая перед журналистами, Зеленский рассказал, что когда он был в Европе, ему сказали, что Россия возвращается в ПАСЕ. И это вопрос давно решенный. Как все поняли – опять без предупреждения Украины и ее президента.



Вообще брифинг Зеленского – явление совершенно беспрецедентное. Президент выходит на трибуну и заявляет о своей беспомощности к властвованию и демонстрирует обиду на своих подчиненных и оппонентов. Он говорит, что ему публично плюют в лицо и не считают за президента. И что ему очень обидно по этому поводу, и он об этом заявляет на весь мир.



Осталось только обидеться и подать в отставку, но Зеленский этого не сделает, а продолжит терпеть, как сказал Гамлет, «удары и щелчки обидчицы-судьбы», все ближе подходя к сакраментальному вопросу «быть или не быть?»



При этом рейтинг самого Зеленского и его партии впервые продемонстрировал тенденцию к снижению. Как справедливо заметили некоторые эксперты, Зеленский стремительно превратился в Порошенко, а Медведчук в это время все больше становится Голобородько, тем самым образом, за который и голосовали украинские избиратели, выбирая Зеленского.



Зеленский в роли президента – это тот случай, когда не человек красит место, а место красит человека. Однако если трон выше сидящего на нем человека, то сидящий из царя превращается в шута. Собственно, Зеленский и был шутом, в результате игры в выборы ставший царем, но понявший, что не соответствует стулу, на который сел, и потому настоящие цари избегают разговаривать с шутом, поднимая его на свой уровень, а самим опускаясь к нему.



Президент Украины стал этаким «анфантом террибль» - ужасным дитя, общаться с которым избегают из-за нежелания попасть в неприличную ситуацию. Все ведут себя так, как будто его нет.



Зеленский напоминает всем о том, что у него есть настоящие лампасы и погремушки, символизирующие власть, что он прошел все «обряды посвящения», но настоящей власти у него нет. Тайна власти ускользнула от Зеленского, потому что власть – это не овладение формальными процедурами, а харизма, которой у Зеленского нет. Младший чин, выкравший генеральские сапоги – вот навсегда прилипнувшая к Зеленскому формула его положения.



Девальвация президентской власти еще больше ускоряет распад государственности Украины. Если президента считают куклой, то начинается смута и распад. И эта смута оформляется в баталии вокруг состава Верховной Рады. На Украине все откровеннее правят олигархи, уже через голову президента вступающие в договорные отношения между собой и с главами иностранных государств. Украина, и раньше не имевшая суверенитета, сейчас открыто превращается в территорию с неясным статусом, мандат над которой разыгрывают внешние игроки, и именно они определяют, начаться распаду территории Украины или пока нет.



Ибо, как это ни странно, распад Украины на нынешнем этапе пока не выгоден ни России, ни Европе, ни США. Все хотят превратить эту территорию в свой плацдарм, но никто не хочет ее распада, ибо издержки этого лягут на Европу и Россию. И потому на Украине будут сменяться гетманы, мечущиеся между Россией и Европой, опять же цитируя Шекспира, «пока все эти окаянства не выгорят дотла». Вполне возможно, вместе с Украиной.



У американских ковбоев (пастухов, а не героев Голливуда) есть правило: если в стаде завелась непокорная строптивая корова, ее расстреливают на глазах всего стада. Только так можно удержать стадо в повиновении. Если этого не сделать, стадо перестанет обращать внимание на пастуха и разбредется кто куда.



Зеленский показал всему миру, что он не ковбой. Он ничего не в силах сделать со своими строптивыми коровами. Вместо отстрела он собирает деревню и жалуется жителям на то, что у него нет ружья и патронов, а так же разрешения от односельчан на отстрел строптивых коров. И потому другие ковбои его не воспринимают серьез.



Если так пойдет и дальше, то коровы не только разбегутся по другим пастухам, но и уведут с собой части своих пастбищ. Ибо принимать коров в чужое стадо без дополнительной кормовой базы никто не захочет. Объединение должно быть взаимовыгодным.



Распад Украины вступил в следующую свою фазу. О распаде этого недогосударства все эти годы говорили эксперты, но в это никто не верил. Даже Порошенко не поверил своим глазам, увидев происходящее в Осаке. Однако факт деградации власти на Украине налицо, и с ростом экономических проблем потенциал распада будет стремительно нарастать. К следующим выборам кандидатура следующего президента Украины может быть уже не актуальна.



Автор:Александр Халдей для То есть Зеленский – не сторона переговоров с Россией, а Климкин и Медведчук - сторона. Не согласовав свои действия с Зеленским, Климкин и Медведчук де-факто приступили к выполнению части президентских полномочий на Украине – и им ничего за это не было. Если не считать жалобные заявления волнующегося и обиженного Зеленского перед журналистами о том, что о нем не вспомнили.3. Петр Порошенко заметил, что впервые за 5 лет после переворота Киев не предупредили о том, что в Осаке пройдет двусторонняя встреча Путина и Трампа. Раньше «европейские и американские партнеры всегда согласовывали свою позицию с Киевом». Тут, конечно, Порошенко себе польстил – с Киевом ничего не согласовывали, а просто предупреждали. Сейчас и предупреждать не посчитали нужным.4. Выступая перед журналистами, Зеленский рассказал, что когда он был в Европе, ему сказали, что Россия возвращается в ПАСЕ. И это вопрос давно решенный. Как все поняли – опять без предупреждения Украины и ее президента.Вообще брифинг Зеленского – явление совершенно беспрецедентное. Президент выходит на трибуну и заявляет о своей беспомощности к властвованию и демонстрирует обиду на своих подчиненных и оппонентов. Он говорит, что ему публично плюют в лицо и не считают за президента. И что ему очень обидно по этому поводу, и он об этом заявляет на весь мир.Осталось только обидеться и подать в отставку, но Зеленский этого не сделает, а продолжит терпеть, как сказал Гамлет, «удары и щелчки обидчицы-судьбы», все ближе подходя к сакраментальному вопросу «быть или не быть?»При этом рейтинг самого Зеленского и его партии впервые продемонстрировал тенденцию к снижению. Как справедливо заметили некоторые эксперты, Зеленский стремительно превратился в Порошенко, а Медведчук в это время все больше становится Голобородько, тем самым образом, за который и голосовали украинские избиратели, выбирая Зеленского.Зеленский в роли президента – это тот случай, когда не человек красит место, а место красит человека. Однако если трон выше сидящего на нем человека, то сидящий из царя превращается в шута. Собственно, Зеленский и был шутом, в результате игры в выборы ставший царем, но понявший, что не соответствует стулу, на который сел, и потому настоящие цари избегают разговаривать с шутом, поднимая его на свой уровень, а самим опускаясь к нему.Президент Украины стал этаким «анфантом террибль» - ужасным дитя, общаться с которым избегают из-за нежелания попасть в неприличную ситуацию. Все ведут себя так, как будто его нет.Зеленский напоминает всем о том, что у него есть настоящие лампасы и погремушки, символизирующие власть, что он прошел все «обряды посвящения», но настоящей власти у него нет. Тайна власти ускользнула от Зеленского, потому что власть – это не овладение формальными процедурами, а харизма, которой у Зеленского нет. Младший чин, выкравший генеральские сапоги – вот навсегда прилипнувшая к Зеленскому формула его положения.Девальвация президентской власти еще больше ускоряет распад государственности Украины. Если президента считают куклой, то начинается смута и распад. И эта смута оформляется в баталии вокруг состава Верховной Рады. На Украине все откровеннее правят олигархи, уже через голову президента вступающие в договорные отношения между собой и с главами иностранных государств. Украина, и раньше не имевшая суверенитета, сейчас открыто превращается в территорию с неясным статусом, мандат над которой разыгрывают внешние игроки, и именно они определяют, начаться распаду территории Украины или пока нет.Ибо, как это ни странно, распад Украины на нынешнем этапе пока не выгоден ни России, ни Европе, ни США. Все хотят превратить эту территорию в свой плацдарм, но никто не хочет ее распада, ибо издержки этого лягут на Европу и Россию. И потому на Украине будут сменяться гетманы, мечущиеся между Россией и Европой, опять же цитируя Шекспира, «пока все эти окаянства не выгорят дотла». Вполне возможно, вместе с Украиной.У американских ковбоев (пастухов, а не героев Голливуда) есть правило: если в стаде завелась непокорная строптивая корова, ее расстреливают на глазах всего стада. Только так можно удержать стадо в повиновении. Если этого не сделать, стадо перестанет обращать внимание на пастуха и разбредется кто куда.Зеленский показал всему миру, что он не ковбой. Он ничего не в силах сделать со своими строптивыми коровами. Вместо отстрела он собирает деревню и жалуется жителям на то, что у него нет ружья и патронов, а так же разрешения от односельчан на отстрел строптивых коров. И потому другие ковбои его не воспринимают серьез.Если так пойдет и дальше, то коровы не только разбегутся по другим пастухам, но и уведут с собой части своих пастбищ. Ибо принимать коров в чужое стадо без дополнительной кормовой базы никто не захочет. Объединение должно быть взаимовыгодным.Распад Украины вступил в следующую свою фазу. О распаде этого недогосударства все эти годы говорили эксперты, но в это никто не верил. Даже Порошенко не поверил своим глазам, увидев происходящее в Осаке. Однако факт деградации власти на Украине налицо, и с ростом экономических проблем потенциал распада будет стремительно нарастать. К следующим выборам кандидатура следующего президента Украины может быть уже не актуальна.Автор:Александр Халдей для ИА REX iarex.ru Категории: в Европе, чп и криминал, политика Ключевые слова: федерализация, власть, развал, Зеленский География: Украина — статья прочитана 117 раз Комментарии