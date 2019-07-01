Загрузка... «Соединим Литву в Якутии»: В Якутске прошел круглый стол представителей литовских делегаций 🔊 Воспроизвести



28 июня в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, в рамках проекта «Соединим Литву в Якутии», прошел Круглый стол представителей национально-культурных объединений РС(Я) и литовских общин России, Казахстана и Белоруссии. Целью данного форума является объединение молодых литовцев для популяризации литовской культуры, традиций и языка, приобретения опыта межкультурного диалога для сохранения межнационального мира, передает



Круглый стол начался с якутского алгыса, в котором приняли участие литовцы из России, Казахстана и Белоруссии. Председатель литовской общины «Гинтарас» Инна Юрганова отметила, что это уникальное по своему масштабу мероприятие — впервые в новейшей истории Якутии приехала столь представительная делегация из других стран. 28 июня в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, в рамках проекта «Соединим Литву в Якутии», прошел Круглый стол представителей национально-культурных объединений РС(Я) и литовских общин России, Казахстана и Белоруссии. Целью данного форума является объединение молодых литовцев для популяризации литовской культуры, традиций и языка, приобретения опыта межкультурного диалога для сохранения межнационального мира, передает ЯСИА Круглый стол начался с якутского алгыса, в котором приняли участие литовцы из России, Казахстана и Белоруссии. Председатель литовской общины «Гинтарас» Инна Юрганова отметила, что это уникальное по своему масштабу мероприятие — впервые в новейшей истории Якутии приехала столь представительная делегация из других стран. На мероприятии среди выступающих были представители делегаций литовских общин, представители ассамблеи народов РС(Я) и представитель министерства внешних связей и делам народов РС(Я). Также состоялась презентация документального фильма «Литовцы» из цикла «Многоликий Якутск». Своим выступлением мероприятие украсил известный фольклорный ансамбль «Ратилё» Также прошла выставка изданий из фондов Национальной библиотеки РС(Я), посвященных литовцам в Якутии, а также национальных литовских костюмов и лент. Участники и гости Круглого стола смогли попробовать знаменитый литовский хлеб и разные сорта литовского сыра.



Корреспондент ЯСИА поговорил с руководителем проекта «Соединим Литву в Якутии» Гитаной Будвидайте.



— Расскажите о ваших впечатлениях?



— Я давно хотела посетить Якутию. Мне этот край всегда казался удивительным, сказочным и богатым. Здесь есть наша литовская община и мы с председателем общины «Гинтарас» Инной Юргановой два года вынашивали этот проект. Мы наконец-то увидели ваши знаменитые Ленские столбы — очень впечатляюще. Река Лена — это не река, а целое море! Все очень красиво, душевно, тепло. И тепло не только от того, что на улице жара, а из-за того, что люди теплые и хорошие. Нам здесь все очень нравится. Мы специально спланировали этот проект, чтобы он совпал с якутским национальным праздником Ысыах и литовцы из делегаций смогли познакомились с якутским краем и культурой.



— Есть ли у вас намерения открыть памятники в Якутии?



— По поводу памятников у нас пока речи не идет, потому что, во-первых, очень далеко территориально. Во-вторых, нужно чтобы председатель общины «Гинтарас» Инна погрузилась в изучение этого вопроса, нужны данные о том, где есть захоронения, нуждающиеся в восстановлении. Надо проработать смету, логистику и тогда будет понятно, что мы можем сделать по восстановлению захоронений ссыльных литовцев здесь. Конечно, если будут предложения со стороны заинтересованных лиц по восстановлению захоронений или об установке памятных знаков, то мы готовы это обсудить.



— Как вы оцениваете позицию Литвы по отношению к России?



— Я уже говорила и сейчас хочу сказать, что мы не занимаемся политикой. У нас культура и история, государственные дела — это государственные дела. Это их игры. Мы обыкновенные люди, которые должны общаться, дружить, тем более, что у нас огромная общая история, которую не сотрешь из памяти. Да и даже без этой истории, мы должны друг друга уважать, понимать и слышать. И вот тогда, что бы ни делали политики на земле будет мир.



— Я не могу сказать, что у Литвы антироссийская позиция. Я всем говорю: ну не смотрите вы телевизор, купите билеты. Приезжайте в Литву, в тот же Вильнюс, пообщайтесь с людьми на русском языке, и вы увидите, что никакой антироссийской политики среди населения нет. Вас нигде не обидят из-за того, что вы говорите на русском языке. К вам будут очень внимательно относится, и вы будете очень комфортно себя чувствовать. Между россиянами и литовцами очень дружественные отношения. Здесь, в Якутии, вы прекрасно принимаете литовцев и у вас хорошая память о них. Точно так же и в Литве.



По словам Гитаны Будвидайте, в составе литовской делегации должны были приехать представители Центра по изучению советской оккупации Литвы, но они не смогли приехать из-за того, что посольство России в Литве не выдало им визы.



«Я не знаю из каких соображений им не выдали визы. Я считаю, что это история, которую нельзя вычеркивать из своей памяти, из памяти народа или из памяти страны. Нельзя эту историю вычеркивать, в первую очередь для того, чтобы она не повторилась с нами, нашими детьми, будущими внуками и правнуками. Очень надеемся, что в следующий раз мы приедем полной делегацией», — рассказала Гитана Будвидайте. Загрузка... ysia.ru Категории: общество, культура, история Ключевые слова: конференция, литовцы, Якутия География: Россия — статья прочитана 86 раз Комментарии