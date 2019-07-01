Загрузка... Жена премьера ОАЭ сбежала в Германию с крупной суммой денег, пишут СМИ 🔊 Воспроизвести Источник: AP 2019



Британский таблоид Sun сообщил, что жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает



По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не была замечена на публике с февраля этого года. Сообщается, что вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном она бежала из ОАЭ в Германию, где запросила убежища и подала документы на развод. С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).



Как сообщает Sun, действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ.



Ранее власти ОАЭ опровергали информацию о насильственном удержании дочери правителя Дубая Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум, после того, как правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей ОАЭ сообщить о местонахождении 32-летней принцессы Латифы.



На сайте организации сообщалось, что принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана и возвращена. Британский таблоид Sun сообщил, что жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает НОВОСТИ MAIL.RU По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не была замечена на публике с февраля этого года. Сообщается, что вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном она бежала из ОАЭ в Германию, где запросила убежища и подала документы на развод. С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).Как сообщает Sun, действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ.Ранее власти ОАЭ опровергали информацию о насильственном удержании дочери правителя Дубая Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум, после того, как правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей ОАЭ сообщить о местонахождении 32-летней принцессы Латифы.На сайте организации сообщалось, что принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана и возвращена. Загрузка... news.mail.ru Категории: общество, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: жена, ОАЭ, побег, принц — статья прочитана 121 раз Комментарии